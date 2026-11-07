رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط تنش‌آلود جهان تداوم خواهد یافت و ایران و چین باید به دنبال راه‌هایی باشند که در شرایط تنش هم بتوانند روابط خود را ایمن و غیرآسیب‌پذیر کنند.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در دیدار با زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران، با اعلام آمادگی این مرکز برای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه حکمرانی، بر ضرورت استفاده طرفین از تجربیات دو کشور در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت معاونت حکمرانی و مدیریت و مدرسه حکمرانی در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار نفر در دوره‌های سه‌ماهه مدرسه حکمرانی شرکت کرده‌اند و این مرکز آمادگی دارد با همکاری سفارت چین، زمینه حضور اندیشمندان و مدیران چینی و برگزاری نشست‌های تخصصی برای معرفی مدل حکمرانی این کشور را فراهم کند.

نگاهداری همچنین از فرآیند امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با یکی از مؤسسات وابسته به آکادمی علوم اجتماعی چین خبر داد و بیان کرد امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش تعاملات پژوهشی دو کشور باشد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق پیشرفت و توسعه کشورهاست، گفت: بدون مدیریت صحیح، رعایت قوانین و مقررات و انضباط مدیریتی، دستیابی به توسعه امکان‌پذیر نیست. همچنین مبارزه جدی با فساد از اولویت‌های اساسی برای جلب اعتماد مردم به حاکمیت است.

به گزارش مهر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربه رشد اقتصادی چین و تبدیل شدن این کشور به رقیبی جدی برای آمریکا اظهار کرد: با توجه به تجربه گذشته، بسیار بعید است آمریکا آمادگی اعطای تخفیف‌های تحریمی گسترده به ایران و فراهم کردن زمینه حضور آزادانه ایران در اقتصاد جهانی را داشته باشد.

نگاهداری تأکید کرد: هرچند رفع تحریم‌ها مطلوبِ ایران است، اما اتکا به این مسیر برای تسهیل روابط اقتصادی ایران و چین با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود؛ ازاین‌رو، توسعه همکاری‌های ساختاری و بلندمدت ایران و چین در حوزه‌های مالی، انرژی، تجارت و لجستیک باید در همین شرایط تحریم مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد. وی گفت: شرایط تنش‌آلود جهان تداوم خواهد یافت و ایران و چین باید به دنبال راه‌هایی باشند که در شرایط تنش هم بتوانند روابط خود را ایمن و غیرآسیب‌پذیر کنند.

تأکید سفیر چین بر توسعه همکاری‌های حکمرانی و تبادل تجربیات با ایران

زونگ پی وو، سفیر چین در ایران نیز در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از توجه این مرکز به توسعه روابط دوجانبه، بر ضرورت گسترش ارتباط میان اندیشکده‌های دو کشور و تبادل تجربیات در حوزه حکمرانی و مدیریت تأکید کرد.

وی با اشاره به پنجمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، این نشست را فرصتی برای بررسی عوامل موفقیت چین و شناخت تجربه‌های این کشور در اداره امور دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، «پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه و همه‌جانبه حزب» بود.

سفیر چین با بیان اینکه تجربه این کشور در مدیریت حزبی و مبارزه با فساد می‌تواند برای سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسو، قابل استفاده باشد، تأکید کرد که انتقال این تجربیات باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر کشور صورت گیرد.

وی در ادامه، ایران را نیز برخوردار از تجربیات ارزشمند در حوزه حکمرانی و مدیریت دانست و گفت: ایران با وجود مواجهه با شرایط دشوار و دو جنگ، ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه مقاومت، تاب‌آوری و مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی نشان داده است.

زونگ پی وو با اشاره به جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس در انجام مطالعات حکمرانی، ابراز علاقه کرد که دو طرف تجربیات و دانش خود را به اشتراک بگذارند و از طریق گفت‌وگو و همکاری‌های پژوهشی، شناخت متقابل را افزایش دهند.

سفیر چین در ایران در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه ارتباط میان نهادهای پژوهشی ایران و چین، زمینه‌ساز تقویت روابط دوجانبه و شکل‌گیری دستاوردهای تازه در همکاری‌های دو کشور باشد.