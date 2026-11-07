وزارت خارجه آمریکا با تعیین پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار، خواستار دریافت اطلاعات درباره دانشمندان، فناوری‌ها و توانمندی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شد.

در حالی که دونالد ترامپ بارها مدعی نابودی برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه تجاوزهای نظامی آمریکا شده، وزارت خارجه این کشور برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تا سقف ۲۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد «اگر اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران، دارایی‌ها یا افراد مرتبط با آن دارید، از طریق پیام‌رسان سیگنال یا سامانه دریافت اطلاعات مبتنی بر شبکه تور(Tor)، آن را در اختیار ما قرار دهید. ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش و انتقال به مکانی دیگر باشید». به گزارش فارس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به‌دنبال دریافت اطلاعات درباره «دانشمندان و کارکنان هسته‌ای (ایران)، فناوری‌ها و توانمندی‌های مرتبط با آن و سازمان‌ها و افراد مرتبط» است. رئیس‌جمهور آمریکا که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با مخالفت افکار عمومی این کشور با ادامه جنگ علیه ایران و شکست سنگین حزبش مواجه شد، از یک‌سو همچنان ایران را به حملات نظامی جدید، از جمله حمله به «کوه کلنگ»، تهدید می‌کند و از سوی دیگر مدعی مذاکره با ایران است؛ مواضعی که از استیصال دولت آمریکا برای خروج از بن‌بست جنگ حکایت دارد.