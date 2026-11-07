چرایی دفاع حضرت زهرا (س) از امامت در شرایط دشوار جامعه(مقاله وارده)

دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی

دفاع حضرت فاطمه زهرا (س) از امامت را نمی‌توان صرفاً یک منازعه تاریخی بر سر جانشینی پیامبر اکرم (ص) دانست. در تحلیل کلامی و تاریخی شیعه، این دفاع اقدامی بنیادین برای پاسداری از استمرار هدایت نبوی، تبیین جایگاه اهل‌بیت، صیانت از هویت دینی جامعه و جلوگیری از فاصله‌ گرفتن مسیر رهبری امت از معیارهای مورد تأکید پیامبر بود. برای فهم عمیق این موضوع باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم: چرا حضرت زهرا (س)، با وجود رحلت پدر بزرگوارشان و دشواری‌های آن روزگار، مسئله امامت و ولایت امام علی علیه‌السلام را تا این اندازه مهم می‌دانستند؟

پاسخ را می‌توان در چند محور معرفتی، اعتقادی، قرآنی، سیاسی و تمدنی بررسی کرد.

۱. امامت؛ مسئله هدایت امت، نه صرفاً جانشینی سیاسی

در نگاه شیعه، امامت ادامه مسئولیت هدایت دینی و تبیین معارف پیامبر است؛ هرچند پیامبر اکرم (ص) با خاتمیت خود، پایان‌بخش سلسله پیامبران است. امام، پیامبر جدید نیست، بلکه وظیفه تبیین دین، پاسداری از سنت نبوی و هدایت جامعه را بر عهده‌ دارد.

از این منظر، مسئله امامت امام علی علیه‌السلام صرفاً این نبود که چه کسی پس از پیامبر اداره حکومت را بر عهده بگیرد؛ بلکه پرسش این بود که مرجعیت دینی و مسیر هدایت جامعه پس از رحلت پیامبر چگونه ادامه پیدا کند. بنابراین، از دیدگاه شیعه، دفاع حضرت زهرا (س) از امام علی (ع) دفاع از استمرار مسیری بود که آن را امتداد هدایت پیامبر می‌دانست؛ نه صرفاً دفاع از حق شخصی همسر خویش.

نکته محوری: اگر امامت را فقط منصبی حکومتی بدانیم، دفاع حضرت زهرا را به اختلافی سیاسی تقلیل داده‌ایم؛ اما اگر امامت را مسئله‌ای مرتبط با هدایت، مرجعیت دینی و تفسیر صحیح دین بدانیم، عمق اعتقادی و تاریخی این دفاع روشن‌تر می‌شود.

۲. دفاع از حقانیت امامت امام علی(ع)

از منظر اعتقادی شیعه، حضرت زهرا (س) امام علی(ع) را صرفاً به دلیل پیوند خانوادگی با ایشان حمایت نمی‌کردند؛ بلکه بر اساس باور شیعی، ایشان را شایسته و منصوب به ولایت پس از پیامبر می‌دانستند.

در این تحلیل، سه مسئله اهمیت دارد:

- حقانیت: آیا رهبری جامعه اسلامی باید بر اساس معیارهای الهی و شایستگی‌های مورد تأکید پیامبر تعیین شود؟

- مرجعیت: پس از رحلت پیامبر، چه کسی باید مسئولیت تبیین معتبر دین و سنت نبوی را بر عهده گیرد؟

- مسئولیت اجتماعی: اگر جامعه از آنچه گروهی حق می‌دانند فاصله بگیرد، آیا آگاهان و شخصیت‌های دینی وظیفه دارند موضع خود را آشکار کنند؟

در منابع شیعی، احتجاج‌ها و مواضع حضرت زهرا (س) در دفاع از امام علی(ع) در همین چارچوب تفسیر می‌شوند.

۳. جلوگیری از فراموشی پیام غدیر

یکی از محورهای مهم در استدلال شیعی، واقعه غدیر خم است.

از دیدگاه شیعه، غدیر اعلام ولایت امام علی (ع) بود و نمی‌توان آن را صرفاً بیان فضیلت ایشان دانست. بر این اساس، دفاع حضرت زهرا (س) را می‌توان تلاشی برای زنده نگه‌ داشتن معنای غدیر و جلوگیری از کنار رفتن آن از حافظه تاریخی مسلمانان تلقی کرد.

در این‌جا مسئله فقط یک واقعه در گذشته نیست؛ بلکه موضوع اصلی این است که آیا جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر، تعهد خود را به آنچه از سخنان و تعالیم ایشان درباره رهبری جامعه فهمیده بود، حفظ می‌کند یا خیر؟

۴. خطبه فدکیه؛ تبدیل اعتراض به استدلال دینی

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های موضع حضرت زهرا (س)، خطبه فدکیه است. این خطبه در بستر اختلاف بر سر فدک و حقوق مالی حضرت زهرا ایراد شد، اما محتوای گزارش‌شده آن به موضوع مالکیت محدود نیست. در متن خطبه، مباحثی درباره توحید، نبوت، فلسفه احکام، مسئولیت جامعه و جایگاه اهل‌بیت مطرح می‌شود.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

زیرا حضرت زهرا (س) در این روایت تاریخی، اعتراض خود را در قالب استدلال دینی و یادآوری اصول اسلام بیان می‌کنند. بدین ترتیب، اختلافی که ممکن بود به نزاعی شخصی یا مالی فروکاسته شود، در افق گسترده‌تری از عدالت، حق، مسئولیت و سرنوشت جامعه قرار می‌گیرد. از این منظر، خطبه فدکیه را می‌توان نمونه‌ای از کنشگری معرفتی و سیاسی یک زن مسلمان در دفاع از حق و نقد تصمیم‌های حاکمیتی دانست.

۵. دفاع از امامت و پیشگیری از انحراف در فهم دین

یکی دیگر از دلایل اهمیت امامت در نگاه شیعه، پیوند آن با حفظ و تفسیر صحیح دین است. در الهیئت شیعی، امام مرجع هدایت و تبیین معتبر دین است. بنابراین، دفاع از امامت برای حضرت زهرا (س)، بر مبنای این باور، دفاع از معیاری برای تشخیص و فهم دین نیز محسوب می‌شد. با این همه، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: هر اختلاف سیاسی لزوماً به معنای انحراف دینی نیست؛ اما در چارچوب اعتقاد شیعه، مسئله جانشینی پیامبر به دلیل پیوند آن با مرجعیت دینی، اهمیتی فراتر از رقابت سیاسی پیدا می‌کند.

۶. دفاع از امامت؛ مسئولیت اجتماعی در برابر سکوت

از زاویه جامعه‌شناسی سیاسی، موضع حضرت زهرا (س) را می‌توان نوعی کنش اعتراضی مبتنی بر اعتبار دینی و سرمایه نمادین تحلیل کرد. ایشان دختر پیامبر بودند و در حافظه دینی مسلمانان جایگاهی ویژه داشتند. سخن گفتن ایشان در فضای پس از رحلت پیامبر، به مسئله جانشینی و حقوق اهل‌بیت، معنایی فراتر از یک اختلاف خانوادگی می‌بخشید.

این کنش را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:

سطح بینشی: آگاهی‌بخشی ,یادآوری مبانی دینی، تبیین جایگاه اهل‌بیت و طرح پرسش درباره نسبت تصمیم‌های سیاسی با آموزه‌های پیامبر.

سطح گرایشی: جهت‌دهی به وجدان عمومی

دعوت جامعه به تأمل درباره عدالت، وفاداری به پیامبر و مسئولیت اخلاقی در برابر حق.

سطح کنشی: اعتراض و احتجاج

بیان موضع، استدلال عمومی و ثبت اعتراض در حافظه تاریخی جامعه.

این تقسیم‌بندی، یک چارچوب تحلیلی معاصر است، نه اصطلاحاتی که لزوماً در منابع تاریخی درباره رفتار حضرت به کار رفته باشند. با این چارچوب می‌توان فهمید که چرا در پژوهش‌های اجتماعی، خطبه فدکیه تنها یک متن ادبی یا موعظه دینی تلقی نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان نمونه‌ای از پیوند معرفت، مسئولیت اخلاقی و کنش اجتماعی نیز مطالعه می‌شود.

۷. چرایی دفاع حضرت زهرا از امامت در شرایط دشوار جامعه؛

پاسخ این پرسش را باید با توجه به مبانی اعتقادی و موقعیت تاریخی آن دوره بررسی کرد.

در نگاه شیعی، حضرت زهرا (س) بر این باور بودند که مسئله امامت به سرنوشت بلندمدت امت اسلامی مربوط است. ازاین‌رو، سکوت در برابر آنچه تضییع حق می‌دانستند، ممکن بود به معنای از دست رفتن فرصت روشنگری و ثبت نشدن اعتراض در تاریخ باشد.

با این ملاحظه، در چارچوب اعتقاد شیعی می‌توان گفت دفاع حضرت زهرا سه هدف به‌هم‌پیوسته داشت:

1. دفاع از حق: اعلام موضع درباره آنچه ایشان حق امام علی(ع) می‌دانستند.

2. روشنگری برای جامعه: جلوگیری از آنکه پرسش جانشینی پیامبر، بدون استدلال و بررسی، به موضوعی فراموش‌شده تبدیل شود.

3. حفظ حافظه تاریخی: باقی گذاشتن الگویی از احتجاج و اعتراض دینی برای نسل‌های آینده.

۸. دلالت تمدنی دفاع حضرت زهرا (س)

اگر از سطح رخدادهای سیاسی آن دوره فراتر برویم، دفاع از امامت را می‌توان در سه اصل تمدنی و دلالت‌های تاریخی و امروزین نیز بررسی کرد.

الف- مشروعیت و حقانیت؛

دلالت این اصل؛ ضرورت بررسی نسبت قدرت سیاسی با معیارهای دینی و اخلاقی

ب- مسئولیت نخبگان؛

دلالت این اصل؛ وظیفه عالمان و شخصیت‌های اثرگذار در روشنگری و نقد تصمیم‌های عمومی

ت- حافظه تاریخی؛

دلالت این اصل؛ اهمیت ثبت اعتراض‌ها و استدلال‌ها برای جلوگیری از یک‌سویه شدن روایت تاریخ. این برداشت تمدنی، تحلیلی از دلالت‌های تاریخی و اعتقادی این واقعه است؛ نه اینکه بتوان تمام مفاهیم جدیدی مانند مشروعیت سیاسی یا مسئولیت نخبگان را بدون واسطه به زبان و اصطلاحات قرن نخست هجری نسبت داد. اهمیت این تحلیل در آن است که شخصیت حضرت زهرا (س) را تنها در چارچوب رنج‌های شخصی ایشان محصور نمی‌کند، بلکه به نقش ایشان در دفاع از یک برداشت مشخص از هدایت دینی و مسئولیت اجتماعی توجه می‌دهد.

9. دلالت معرفتی ماجرا

در اندیشه دینی، مسئولیت انسان تنها به شناخت حق محدود نمی‌شود؛ بلکه پرسش از چگونگی دفاع مسئولانه، مستدل و اخلاقی از حق نیز اهمیت دارد. حضرت زهرا (س) در حافظه اعتقادی شیعه، نماد همین پیوند میان معرفت، شجاعت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی‌اند.