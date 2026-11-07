رئیس‌جمهور برنامه عملیاتی دولت برای مدیریت مصرف انرژی را تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به اقدامات اجرائی و

قابل سنجش، خواستار استقرار سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور شد.

با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در ادامه سلسله تدابیر و هماهنگی‌های دولت برای تأمین پایدار انرژی و عبور بدون چالش از زمستان پیش‌رو، با اولویت صیانت از چرخه تولید و جلوگیری از اعمال محدودیت در تأمین گاز صنایع، برنامه مدیریت مصرف انرژی کشور از مرحله طراحی، هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌ها وارد فاز اجرائی و عملیاتی شد.

در این مرحله، با فعال‌سازی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرائی استان‌ها، استقرار سازوکار رصد و پایش لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها و مشارکت بخش‌های اقتصادی و عمومی، اجرای میدانی برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور برنامه عملیاتی دولت برای مدیریت مصرف انرژی را در سه سطح دستگاه‌های اجرائی و بخش دولتی، بخش اقتصادی و تولیدی و همچنین بخش عمومی و خانگی تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به اقدامات اجرائی و قابل سنجش، خواستار استقرار سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور شد.

مدیریت مصرف انرژی، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور

پزشکیان در تشریح الزامات مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرائی، با یادآوری مسئولیت مدیران در اجرای دستورالعمل‌های تدوین‌شده برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، بر تشکیل فوری اتاق رصد روزانه و لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها با محوریت وزارت کشور تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد هر دستگاه اجرائی در سراسر کشور دستورالعمل‌های ابلاغی را چگونه و تا چه اندازه اجرا کرده یا اجرا می‌کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور، مدیریت مصرف انرژی مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور است، تصریح کرد: مدیران باید بدمصرفی و پرمصرفی را به‌طور کامل از دستگاه‌ها، ادارات و ساختمان‌های تحت مدیریت خود حذف کنند. امروز مدیریت موفق، در گرو توانایی مدیران در صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی معنا پیدا می‌کند.

وی کاهش دمای اتاق‌های اداری و استفاده کارکنان از پوشش مناسب، تعمیرات اساسی و بهسازی موتورخانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، تعطیلی کامل فضاها و اتاق‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده و اصلاح رویه‌های مصرف انرژی را از جمله اقداماتی برشمرد که باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد.

پزشکیان همچنین تأکید کرد: آیین‌نامه ۱۰ ماده‌ای ابلاغ‌شده برای مدیریت و صرفه‌جویی مصرف انرژی، سندی انعطاف‌پذیر و قابل تکمیل است. اگر مدیری که در میدان اجرا حضور دارد، راهکار خلاقانه، مؤثرتر و پیشنهاد بهتری برای کاهش مصرف ارائه می‌کند، باید آن را مطرح کرد، مورد بررسی قرار داد و در صورت اثربخشی، به‌عنوان تجربه موفق به سایر بخش‌ها و مناطق کشور نیز تعمیم داد.

همراهی بخش اقتصادی برای عبور از زمستان ضروری است

رئیس‌جمهور در تشریح بخش دوم برنامه دولت برای مدیریت مصرف انرژی اصناف، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و صاحبان فرآیندهای اقتصادی و تولیدی را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: دولت با برگزاری جلسات منظم و مستمر، تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تحت هر شرایطی و به‌رغم چالش‌ها و ناترازی‌های موجود، نیاز این بخش تأمین شود و گاز صنایع قطع نشود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تحقق این هدف مستلزم همراهی و همکاری متقابل بخش تولید و فعالان اقتصادی با دولت است، افزود: صنایع و واحدهای تولیدی نیز باید تا حد امکان، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم با مدیریت منابع موجود، اهداف تعیین‌شده در زمینه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز آنها را محقق کنیم.

وی در همین راستا خواستار برگزاری جلسات مستمر از سوی رؤسای اصناف و اتاق‌های بازرگانی شد و تأکید کرد: لازم است با حضور مدیران استانی، فعالان اقتصادی و صاحبان فرآیندها نسبت به تبیین شرایط کشور و تشریح راهکارها و روش‌های عملی صرفه‌جویی اقدام شود و این موضوع به ‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع را در این مسیر به مشارکت و همکاری دعوت کنیم و ضرورت‌ها و اهداف را برای آنان به‌درستی تبیین کنیم، قطعاً همراهی و همکاری لازم را خواهند داشت.

تقویت تاب‌آوری ملی و صیانت از اشتغال

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و پیامدهای اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: امروز دنیا به دلیل اقدامات ضدبشری، جنگ‌طلبانه و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، متحمل مشکلات و خسارات سنگینی شده است، اما بیش از هر چیز، تاب‌آوری ملت ایران در برابر این حجم از مشکلات، بحران‌ها و فشارها، توجه و شگفتی دیگر جوامع را برانگیخته است و نگاه دنیا به ملت ایران متفاوت شده

است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: همه ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم این تاب‌آوری روزبه‌روز تقویت شود و یکی از مهم‌ترین الزامات آن، حفظ پایداری تولید و صنعت کشور است.

وی با تصریح بر اینکه تأمین و توزیع انرژی و سوخت مورد نیاز صنایع و بخش تولید، مهم‌ترین مسئله و اولویت دولت در شرایط کنونی است، افزود: اگر لازم باشد، شخصاً هر روز در جلسات کارگروه و کمیته مربوطه در وزارت کشور و اتاق رصد حضور خواهم یافت تا روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری شود.

پزشکیان همچنین نقش رسانه ملی را در فرهنگ‌سازی، تبیین ضرورت صرفه‌جویی متناسب با شرایط کشور در زمستان پیش‌رو و دعوت از مردم برای مشارکت در این مسیر بسیار مهم دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما برای تبدیل موضوع مدیریت مصرف انرژی به یک مطالبه و رفتار عمومی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب در زمینه خروج کشور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، اظهار داشت: دولت نیز برای عبور عزتمندانه کشور از این شرایط در حال تلاش است، اما این موضوع نباید مانع برنامه‌ریزی دقیق و جدی برای مدیریت و صرفه‌جویی مصرف سوخت و انرژی شود. تمامی برنامه‌ها باید با جدیت پیگیری، اجرا و بر اجرای آنها نظارت شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم در زمستان امسال حتی یک شغل از بین برود. هر میزان که در تحقق این هدف موفق عمل کنیم، به همان میزان در مدیریت شرایط کشور و تقویت تاب‌آوری اقتصادی موفق

بوده‌ایم.