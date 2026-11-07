خشونت خانگی از کنترل خارج شد

افزایش دو برابری قربانیان خشونت خانگی در فرانسه از سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که این موضوع همچنان چالشی جدی و موضوعی اصلی برای فرانسه است.

به گزارش خبرگزاری میزان، جدیدترین آمار‌ها درباره خشونت علیه زنان و دختران در فرانسه نشان می‌دهد که این موضوع و به شکل ویژه خشونت خانگی همچنان یک مشکل اصلی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های فرانسوی در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۸۵ هزار قربانی خشونت خانگی را ثبت کرده‌اند که این نشان‌دهنده افزایش ۵ درصدی در یک سال است.

براساس مطالعه سالانه سرویس آمار وزارت کشور فرانسه، SSMSI، تعداد قربانیان ثبت‌شده خشونت خانگی در فرانسه از سال ۲۰۱۶ بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مانند سال‌های گذشته، متهمان اغلب مردان (۸۵ درصد) با ملیت فرانسوی (۸۴ درصد) هستند؛ تقریباً سه‌چهارم قربانیان معادل

۷۳ درصد، بین ۲۰ تا ۴۵ سال سن دارند.

در عین حال، در سال ۲۰۲۵ در فرانسه ۱۲۴ زن قربانی پدیده قتل زنان شدند؛ در حالی که ۴۳۳ مورد اقدام به قتل گزارش شده است که طبق گزارش سرویس آمار وزارت کشور فرانسه، افزایشی

۸ درصدی را نشان می‌دهد.

۱۱۱ زن در سال ۲۰۲۵، توسط همسر فعلی یا سابق خود کشته شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۷ نفر بود که افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

جمعیت مبارزه با قتل زنان در فرانسه در این رابطه گفت: ما هنوز مجرمان سابقه‌دار، مجرمان سابقه‌دار متعدد، با سابقه کیفری زیادی داریم که همچنان با احساس مصونیت اجتماعی که به آنها اجازه می‌دهد مرتکب این عمل شوند، آزاد هستند.

در مجموع، نزدیک به ۲۱۸ هزار نفر در این رابطه در سال ۲۰۲۵ متهم شدند که نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی است.

براساس بررسی سرویس آمار وزارت کشور فرانسه، ۶۳ درصد از گزارش‌های خشونت خانگی شامل آزار و اذیت فیزیکی است، در حالی که خشونت کلامی یا روانی ۳۱ درصد از قربانیان ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد؛ در این رقم، ۱۷ درصد از گزارش‌ها مربوط به آزار و اذیت، ۱۲ درصد مربوط به تهدید و ۲ درصد مربوط به نقض حریم خصوصی یا صمیمیت است.

خشونت جنسی که ۵ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهد، سریع‌ترین دسته در حال رشد است؛ این رقم در مقایسه با سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است.

در ۸۲ درصد موارد، جرم ادعایی تجاوز یا اقدام به تجاوز است و زنان ۹۷ درصد از قربانیان تجاوز را تشکیل می‌دهند.

براساس یک نظرسنجی دولتی جداگانه، فقط ۱۳ درصد از بازماندگان خشونت خانگی شکایت خود را به پلیس ارائه می‌دهند.

در عین حال، به گزارش یورونیوز، خشونت اغلب در خانه رخ می‌دهد؛ چاقو و دیگر سلاح‌های تیغه‌دار بیشترین استفاده را دارند (۵۸٪) و پس از آن سلاح گرم (۳۴٪) قرار دارد.

پیامد‌های این خشونت همچنین بر کودکان تاثیر می‌گذارد؛ ۱۰۶ کودک خردسال در سال ۲۰۲۵ در نتیجه چنین خشونت‌هایی جان خود را از دست دادند و ۹ مورد کودک‌کشی نیز در چارچوب اختلافات زناشویی رخ داده است.