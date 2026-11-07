رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از سرقت حساب‌های بانکی شهروندان با ترفند ثبت اعتراض کالابرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به اصلاح مشمولان طرح کالابرگ دولت اظهار داشت: طی روزهای اخیر چندین پرونده سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی شهروندان به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا ارجاع شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد قربانیان با ورود به صفحات جعلی منتشرشده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها، موجودی حساب خود را از دست داده‌اند.

معظمی گودرزی ضمن درخواست از شهروندان برای کلیک نکردن روی لینک‌های ناشناس و خودداری از دانلود نرم‌افزار از منابع نامعتبر، افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از طریق شماره‌های شخصی یا پنل‌های پیامکی ناشناس، لینک ثبت اطلاعات ارسال نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: ثبت اعتراض و اصلاح اطلاعات مربوط به کالابرگ صرفاً از طریق سامانه رسمی به نشانی https://hemayat.sfara.ir/ انجام می‌شود و برای این فرایند نیازی به نصب نرم‌افزار جانبی یا وارد کردن اطلاعات بانکی نیست.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مواجهه با جرائم سایبری یا سرقت اینترنتی، موضوع را سریعاً به پلیس فتا اطلاع دهند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌های شهروندان در حوزه جرائم سایبری است.