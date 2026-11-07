برخلاف شایعات، برای تعویض پلاک نیازی به مراجعه به مرکز قبلی نیست

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مالکان خودرو برای تعویض پلاک می‌توانند به هر مرکز شماره‌گذاری مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره تغییر شرایط تعویض پلاک خودرو اعلام کرد: طی روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مالکان خودرو برای تعویض پلاک باید حتماً به همان مرکزی مراجعه کنند که پلاک قبلی خود را در آن فک کرده‌اند، اما این موضوع صحت نداشته و چنین محدودیتی برای شهروندان در نظر گرفته نشده است.

حسینی افزود: متقاضیان تعویض پلاک می‌توانند مانند گذشته به هر یک از مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور مراجعه کرده و مراحل قانونی مربوط به فک و نصب پلاک را انجام دهند. وی تأکید کرد: هیچ الزامی برای بازگشت شهروندان به مرکز مراکز تعویض پلاک قبلی وجود ندارد و نیازی به تردد بین مراکز مختلف برای انجام فرآیند تعویض پلاک نیست.

رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: شرایط و ضوابط تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودروها همچنان مطابق روال سابق در تمامی مراکز شماره‌گذاری کشور اجرا می‌شود و شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را صرفاً از منابع رسمی پلیس راهور دنبال کنند.