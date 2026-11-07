فعالیت بیش از ۳ هزار پزشک متخصص داوطلب در مناطق کم برخوردار

وزیر بهداشت با اعلام فعالیت بیش از سه هزار متخصص داوطلب در طرح سلامت علوی، از شناسایی و غربالگری بیماران در مناطق کم‌برخوردار با تمرکز بر دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و مراقبت از مادر و کودک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه آئین شکرانه سه میلیون خدمت سلامت علوی در مناطق روستایی که روز شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با قدردانی از اقدامات بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان در حوزه سلامت اظهار داشت: بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان با جدیت و همت وارد عرصه سلامت شده‌اند و همکاری شکل‌گرفته میان وزارت بهداشت و این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم کشور باشد.

ظفرقندی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت بهداشت و بنیاد علوی در دی‌ ۱۴۰۳ افزود: براساس این تفاهم‌نامه، شناسایی مناطق محروم و غربالگری بیماران در دستور کار قرار گرفت تا خدمات موردنیاز مردم این مناطق با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی مشخص ارائه شود. وی ادامه داد: در این برنامه، حوزه‌هایی مانند دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و مراقبت از مادر و کودک در اولویت قرار گرفته است؛ چراکه این خدمات از جمله نیاز‌های اساسی و پرتکرار در مناطق محروم به‌شمار می‌روند و باید متناسب با شرایط و نیاز‌های هر منطقه برای ارائه آنها برنامه‌ریزی شود.

وزیر بهداشت با تشریح نحوه اجرای این طرح بیان داشت: برای پیشبرد برنامه، هماهنگی میان شبکه‌های بهداشت و درمان و بنیاد علوی انجام شده است و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز، از جمله یونیت‌های دندانپزشکی و سایر ملزومات ارائه خدمات، برعهده بنیاد قرار گرفته است.

ظفرقندی گفت: در کنار تأمین امکانات و تجهیزات، ظرفیت نیرو‌های داوطلب و افرادی که با انگیزه انجام کار خیر وارد این عرصه می‌شوند نیز به کار گرفته شده است تا خدمات درمانی به شکل مؤثرتری در اختیار مردم مناطق محروم قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی مشارکت‌کننده در این برنامه افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار متخصص داوطلب در این حوزه فعالیت دارند که در استان‌های مختلف ساماندهی و مستقر می‌شوند و پس از برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات به مناطق هدف اعزام می‌شوند.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت استمرار و گسترش این اقدامات گفت: به اعتقاد من، این کار در ابتدای مسیر قرار دارد و ظرفیت توسعه بیشتری دارد. با حمایتی که آقای دکتر دهقان و بنیاد مستضعفان برای ادامه این مسیر در نظر دارند، می‌توان روند اجرای برنامه را سرعت بخشید و خدمات سلامت را با گستره بیشتری به مناطق محروم رساند.

سلامت مناطق کم‌برخوردار

فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی

ظفرقندی با اشاره به آثار اجتماعی توسعه خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: پیشبرد این برنامه از یک‌سو می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت مردم، کاهش مشکلات درمانی و رفع بخشی از محرومیت‌های موجود در مناطق کمتربرخوردار منجر شود و از سوی دیگر، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند. وی افزود: در شرایطی که تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد و همراهی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنین اقداماتی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی داشته باشد. باید از ظرفیت مجموعه‌های مردمی، نیرو‌های متخصص و داوطلبان استفاده کنیم تا بتوانیم خدمات سلامت را به نقاطی برسانیم که مردم آنها دسترسی کمتری به امکانات درمانی دارند.