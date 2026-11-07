مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش اظهار داشت: ندادن برگه امتحانی و محرومیت از کلاس به‌دلیل پرداخت ‌نکردن کمک مالی مدارس تخلف است.

رضا روستایی در واکنش به گزارش‌هایی درباره دریافت اجباری کمک‌های مردمی از اولیای دانش‌آموزان و محروم‌کردن برخی دانش‌آموزان از حضور در کلاس درس یا ندادن برگه امتحانی به خبرگزاری تسنیم گفت: مشارکت‌های مالی مردم در مدارس کاملاً اختیاری است و هیچ خانواده‌ای نباید برای پرداخت کمک مالی تحت فشار قرار گیرد.

روستایی افزود: البته با توجه به شرایط مالی برخی مدارس و محدودیت منابع برای اداره و تأمین هزینه‌های آنها توصیه ما این است که خانواده‌ها در صورت تمایل و متناسب با توان مالی خود به مدرسه فرزندان‌شان کمک کنند اما این مشارکت باید با رضایت کامل اولیا انجام شود و اجباری کردن آن به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وی با تأکید بر اینکه دریافت کمک مردمی نباید به حقوق آموزشی دانش‌آموزان لطمه بزند، تصریح کرد: محروم کردن دانش‌آموز از حضور در کلاس درس، ندادن برگه امتحانی یا وادار کردن او به نوشتن سؤالات امتحان روی برگه‌ای که شخصاً تهیه کرده است به‌دلیل پرداخت نکردن کمک مالی، رفتاری غیرقابل قبول و ممنوع است. همچنین هیچ‌گونه رفتار تحقیرآمیز با دانش‌آموز در این زمینه قابل توجیه نیست و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضوابط دریافت وجه در مدارس یادآور شد: براساس دستورالعمل‌های وزارت آموزش‌وپرورش دریافت وجه به‌عنوان شرط ثبت‌نام در مدارس دولتی ممنوع است و تنها مبالغی که در مقررات مشخص شده‌اند از جمله هزینه بیمه حوادث دانش‌آموزی و بهای کتاب‌های درسی در چارچوب ضوابط قابل دریافت هستند. کمک‌های داوطلبانه اولیا نیز باید خارج از فرایند ثبت‌نام و با اختیار خانواده‌ها دریافت شود. روستایی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که مبالغ مجاز باید به‌صورت شفاف و از مسیرهای قانونی، مانند کارت‌خوان یا حساب مدرسه دریافت شوند و اخذ هرگونه وجه اضافی با عناوین دیگر تخلف محسوب می‌شود. وی همچنین بر نظارت بازرسان آموزش‌وپرورش بر اجرای دستورالعمل‌های ثبت‌نام و بررسی جدی گزارش‌های تخلف تأکید کرده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و کمبود منابع برخی مدارس نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق دانش‌آموزان یا وارد کردن فشار مالی به خانواده‌ها باشد. مشارکت مردم در اداره و بهبود مدارس ارزشمند است اما این مشارکت زمانی اثرگذار و قابل‌دفاع خواهد بود که بر پایه اعتماد، شفافیت و رضایت داوطلبانه خانواده‌ها شکل بگیرد.