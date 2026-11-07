رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه ۲۵ استان درگیر بارش و ال‌نینو هستند، از آماده‌باش ۱۸ هزار تیم امدادی و بازگشایی محورهای مسدود بر اثر ریزش کوه و سیلاب خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین ساجدی‌نیا گفت: تقریباً از خردادماه امسال، زمانی که سازمان هواشناسی اعلام کرد که بارش‌های ال‌نینو را خواهیم داشت و در ایام پاییز بارش‌های شدید رخ می‌دهد، قرارگاهی را در سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل دادیم و با همه دستگاه‌های امدادی و وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی کامل صورت گرفت و خوشبختانه همه دستگاه‌ها آمادگی خودشان را اعلام کردند.

ساجدی‌نیا افزود: در شهریورماه، دستورالعمل بارش‌های ال‌نینو را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم. همه وزارتخانه‌ها و خصوصاً استانداری‌ها، توسط وزیر کشور جلسه گذاشتیم و برنامه‌ریزی انجام گرفت. خوشبختانه تا امروز همه دستگاه‌ها برابر پیش‌بینی‌هایی که باید صورت می‌گرفت، برنامه‌های خودشان را انجام دادند و آمادگی‌های خودشان را احراز کردند و بحمدالله از آمادگی خوبی برخوردار هستند.

آغاز بارش‌ها از ۱۵ مهر و درگیری ۲۵ استان

وی ادامه داد: ما آمادگی خود را سعی کردیم داشته باشیم و بتوانیم برنامه‌ریزی کافی و کامل را ان‌شاءالله اجرایی کنیم. از ۱۵ مهرماه قرار بود این بارش‌ها شروع شود و ال‌نینو وارد کشور شود و چندین استان ما را هم درگیر کرد؛ از آن زمان به بعد، ولی در چند روز اخیر بیشترین بارش‌ها را داشتیم که پنج استان کشور در وضعیت قرمز و مابقی در وضعیت نارنجی قرار دارند و می‌توانیم بگوییم ۲۵ استان ما را حداقل این بحث بارش‌ها و ال‌نینو درگیر خواهد کرد که همه آمادگی دارند.

آماده‌باش ۱۸ هزار تیم امدادی در کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۱۸ هزار تیم امدادی الان آماده هستند و آمادگی داریم که تا ۴۱ هزار تیم امدادی نیز افزایش دهیم. بیش از ۴۰ هزار دستگاه و تجهیزات در آمادگی قرار گرفته‌اند؛ چه در بخش دولتی، چه بخش خصوصی و چه دستگاه‌های امدادی که تقریباً ۲۶ هزار دستگاه فعال شده است و در چند روز گذشته و به همین روند ادامه خواهد داشت.

بیشترین بارش‌ها در لرستان و چهارمحال‌وبختیاری

ساجدی‌نیا درباره بارش‌های دیروز بیان داشت: در استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری بیشترین بارش‌ها را داشته‌ایم که باید آمادگی داشته باشند. ۱۰۰ روستا فقط در استان لرستان قطعی برق داشتند و سریعاً برقشان برقرار شد. این نشانه آمادگی دستگاه امدادی ما، خصوصاً وزارت نیرو است که کار خوبی انجام دادند.

وی ادامه داد: در محدوده استان لرستان و خوزستان چندین مورد داشتیم که به‌واسطه فرونشست یا ریزش کوه، مسیرها بسته شده بود، ولی خوشبختانه به هموطنان‌مان هیچ آسیبی نرسید. مسیرها الان تقریباً باز شده و همه اقدامات صورت گرفته و عزیزان هموطن‌مان به‌صورت اتوبوس هم منتقل شدند و مشکل خاصی نداشتیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: الان هم بحمدالله آمادگی‌ها خوب است و برای روزهای بعدی هم آماده هستیم. الان دیگر نمی‌پذیریم و نمی‌گوییم که ما غافلگیر شدیم؛ همه آمادگی دارند و همه تلاش‌شان را در حد بضاعت‌شان و حتی بیشتر انجام می‌دهند که آسیب به هموطنان نرسد. تا الان هم حداقل مشکلات را داشتیم و ان‌شاءالله با آمادگی که احراز شده و حضوری که همه دستگاه‌ها در سراسر کشور دارند، بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم.

سخنگوی هلال‌احمر نیز گفت: پیرو هشدار سازمان هواشناسی از دو ماه گذشته مبنی بر وقوع پدیده ال‌نینو در پاییز ۱۴۰۵، جمعیت هلال‌احمر بلافاصله جلسات کارشناسی خود را تشکیل داد در دو قسمت بحث تجهیز پایگاه‌های امدادی به لوازم و تجهیزات مربوط به امدادونجات در سیلاب و بارندگی‌های مرتبط و همچنین درخصوص آموزش نیروهای تخصصی جمعیت اقدامات خوبی انجام شد.

مجتبی خالدی درباره بارش‌های دیروز افزود: با توجه به هشدار قرمز سازمان هواشناسی از ۲۴ساعت قبل جمعیت هلال‌احمر در حالت آماده‌باش قرار گرفت و تمام مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر شامل ۵۲۵ شعبه امدادی هلال‌احمر، ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار جمعیت هلال‌احمر در حالت آماده‌باش هستند و تمام تیم‌های واکنش سریع، تمام تیم‌های مدیریت سیلاب جمعیت هلال‌احمر، تیم‌های ارزیابی صحنه و همچنین تیم‌های ویژه جست‌وجو و نجات جمعیت در حالت آماده‌باشند.

خالدی ادامه داد: استان‌های البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان درخواست کمک کردند از تیم‌های امداد و نجات و تا این لحظه ۶۹ نفر امدادرسانی شدند و بیش از ۱۱ باب منزل مسکونی که دچار سانحه شده بودند توسط همکاران امداد جمعیت هلال‌احمر کمک دریافت کردند.

وی افزود: تیم‌های هلال‌احمر تا پایان هشدار قرمز سازمان هواشناسی در حالت آماده‌باش خواهند بود.

سفر به ۵ استان را به تعویق بیندازید

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم خاطرنشان کرد: شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در استان‌های غربی از جمله کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان و خوزستان تا روز دوشنبه خودداری کنند.

خالدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از مردم خواست از توقف و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها، به‌خصوص رودخانه‌های فصلی، پرهیز کنند.

وی با هشدار به رانندگان درخصوص عبور از مسیرهای آب‌گرفته اظهار داشت: حتی عبور جریان آب با عمق حدود ۳۰ سانتی‌متر می‌تواند کنترل خودرو را از دست راننده خارج کرده و موجب شناورشدن وسیله نقلیه شود؛ بنابراین رانندگان باید از عبور از مسیرهای دارای جریان آب و پل‌هایی که در معرض جریان شدید آب قرار دارند، خودداری کنند.

بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور

تهران هم بارانی شد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نیز با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور اظهار داشت: از بعدازظهر یکشنبه تا سه‌شنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می‌یابد.

صادق ضیاییان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی روی کشور در روز شنبه در استان‌های آذربایجان‌غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، شمال استان‌های فارس و بوشهر و غرب اصفهان، افزود: برای یکشنبه نیز دامنه بارش‌ها علاوه‌بر مناطق ذکرشده استان‌های اصفهان، یزد، نیمه شمالی فارس بوشهر، گلستان، خراسان‌شمالی و رضوی را نیز دربر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در روز دوشنبه این سامانه در نوار شمالی و دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس و برای سه‌شنبه در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌شرق فعال بوده و سپس از کشور خارج می‌شود. البته برای روز چهارشنبه موج بارشی دیگری از سمت جنوب وارد کشور می‌شود.

به گفته وی از بعدازظهر یکشنبه تا روز سه‌شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور رخ داده و دریای خزر در این مدت مواج خواهد بود. امروز و دو روز آینده شمال خلیج‌فارس نیز مواج است.

لغزندگی معابر و کاهش میدان دید

۲ عامل تصادفات در روزهای بارانی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا نیز با بیان اینکه لغزندگی سطح راه، یخ‌زدگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید از مهم‌ترین عوامل افزایش احتمال وقوع تصادفات در فصل سرما هستند، اظهار داشت: تغییر شرایط جوی، ضریب اصطکاک میان لاستیک و سطح راه را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی، مسافت توقف خودرو افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کاهش میدان دید و ناتوانی راننده در تشخیص بموقع موانع و مخاطرات مسیر، احتمال بروز تصادفات زنجیره‌ای و خروج وسایل نقلیه از مسیر را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ زارع با تأکید بر اینکه پیشگیری از حوادث زمستانی باید پیش از آغاز سفر و از طریق اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه انجام شود، افزود: بررسی عمق آج و سلامت دیواره لاستیک‌ها، تنظیم باد براساس توصیه کارخانه سازنده و استفاده از لاستیک‌های زمستانی در مناطق سردسیر و برف‌گیر از جمله اقدامات ضروری است. همچنین رانندگان باید از عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها، استفاده از مایع شیشه‌شوی متناسب با دمای زیر صفر و سلامت سیستم روشنایی خودرو شامل چراغ‌های جلو، عقب، مه‌شکن، ترمز و راهنما اطمینان حاصل کنند. همراه داشتن زنجیر چرخ متناسب با نوع خودرو، جعبه کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه، لباس گرم و مثلث هشداردهنده از ملزومات سفر در فصل سرماست.