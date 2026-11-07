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کد خبر: ۳۴۱۵۸۷
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
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تقدیر ۸ میلیاردی از مدال‌آوران دوومیدانی ایران در ناگویا

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اهدای هشت میلیارد پاداش از مدال‌آوران دوومیدانی ایران در ناگویا تقدیر کرد.
در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ دوومیدانی در سال ۱۴۰۵، از مدال‌آوران تیم ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تقدیر و پاداش‌های نقدی این قهرمانان به‌صورت رسمی به آن‌ها اهدا شد. 
در این مراسم تقدیر محمدرضا طیبی مرد طلایی دوومیدانی در پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ۴ میلیارد تومان، علی امیریان و زهرا زارعی به سبب کسب مدال نقره دو ۸۰۰ و ۴۰۰ متر ۱.۵ میلیارد تومان و همین‌طور صادق صمیمی پرتابگر برنزی دیسک ایران در ناگویا پاداش یک میلیاردی خود را از رئیس فدراسیون دریافت کردند.

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