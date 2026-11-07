واکنش عجیب رئیس سازمان لیگ بسکتبال به درگیری در دیدار طبیعت و نفت

رئیس سازمان لیگ بسکتبال گفت: درگیری تماشاگران در بازی نفت و طبیعت به هیچ‌وجه بزرگ و قابل توجه نبود.

در جریان دیدار تیم‌های بسکتبال طبیعت و نفت آبادان تماشاگران حاضر در سالن به زد و خورد پرداختند. انتشار تصاویر این درگیری سؤالاتی را ایجاد کرد اما رئیس سازمان لیگ بسکتبال در کمال تعجب این اتفاقات و درگیری را چیز خاصی نمی‌داند!

میثم علیپور در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: درگیری لفظی کوتاهی بین چند تماشاگر که مشخص نیست طرفدار کدام تیم بودند، اتفاق افتاد که به اعتقاد من ارزش خبری ندارد! هرگز از بی‌نظمی و درگیری حتی کوچک، دفاع نکرده و نخواهیم کرد اما اتفاقی که در بازی نفت و طبیعت افتاد، اصلاً بزرگ و تأثیرگذار نبود و نمی‌توان گفت که دو گروه از هواداران با هم درگیر شدند. جو سالن، ۲ ساعت کاملاً آرام بود و تماشاگران یک بازی زیبا و نزدیک را دیدند که در ثانیه‌های پایانی به دلیل نزدیکی امتیازها، بسیار مهیج شده بود.

او در مورد شرایط کلی لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری تصریح کرد: با توجه به شرایط و نوساناتی که کشور دارد و دغدغه‌های جامعه از جمله اهالی بسکتبال، شاهد برگزاری لیگی قابل قبول هستیم که از نظر اجرایی و کیفی نیز سطح خوبی دارد. در لیگ امسال، تیم‌های نظامی هم کیفیت خوبی دارند و می‌توانند با تیم‌های بزرگ صنعتی و متمول لیگ رقابت کنند.