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کد خبر: ۳۴۱۵۸۵
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
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تمجید اتحادیه جهانی کشتی از غلامرضا فرخی

اتحادیه جهانی کشتی با تمجید از عملکرد غلامرضا فرخی، به دومین قهرمانی متوالی این فرنگی‌کار ایرانی در رقابت‌های جهانی اشاره کرد و او را پادشاه وزن ۸۲ کیلوگرم دانست.
اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدئویی از مبارزات غلامرضا فرخی در صفحه اینستاگرام خود، به درخشش این کشتی‌گیر ایرانی و کسب دو مدال طلای متوالی جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم واکنش نشان داد. این اتحادیه در توضیح ویدیوی منتشرشده، فرخی را پادشاه وزن ۸۲ کیلوگرم معرفی کرد و مسیر قهرمانی او را مورد توجه قرار داد. 
فرخی در آغاز رقابت‌ها با غلبه بر لوای از مجارستان کار خود را آغاز کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز میهایل برادو را از پیش رو برداشت. او در نیمه‌نهایی برابر گادژیف از روسیه قرار گرفت و در شرایطی که با نتیجه ۳ بر صفر عقب بود، با یک فن دیدنی در وقت دوم نتیجه را جبران کرد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید. 
نماینده ایران در دیدار فینال نیز برابر ساریچیچک از ترکیه نمایش مقتدرانه‌ای داشت و با برتری ۷ بر یک، دومین مدال طلای متوالی خود در مسابقات جهانی را به دست آورد تا بار دیگر بر سلطه خود در این وزن تأکید کند.

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