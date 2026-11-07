اسبقیان و کارگری در رقابت ریاست

فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک با استقبال قابل توجه چهره‌های ورزشی در روز پایانی به پایان رسید؛ روزی که ۱۲ نفر برای سمت‌های مختلف ثبت‌نام کردند و نام دو چهره مطرح، سیدمحمدشروین اسبقیان و غفور کارگری در جمع نامزدهای ریاست به چشم خورد.

ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی پارالمپیک که از ششم آبان آغاز شده بود، ساعت ۱۵ روز گذشته به پایان رسید. در آخرین روز، اسبقیان برای ریاست و عضویت هیئت اجرائی و کارگری برای ریاست کمیته ثبت‌نام کردند تا رقابت برای تصدی این کرسی جذاب‌تر شود. مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک روز سه‌شنبه ۱۷ آذر برگزار می‌شود و رئیس جدید برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد شد. اسامی کامل ثبت‌نام‌کنندگان برای تصدی پست‌های مختلف به این شرح است:

*ریاست: جلیل کوهپایه‌زاده، سیدحسن طباطبایی، محمدرضا مظلوم، سیدمحمدشروین اسبقیان و غفور کارگری. *نایب‌رئیس آقایان: علی‌اصغر ‌هادی‌زاده، سیداحمد سیدباقری، غلامرضا شعبانی‌بهار، کاوه صدقی، مهران تیشه‌گران، سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی، کاظم نظم‌ده و ‌هادی رضایی. *نایب‌رئیس بانوان: رقیه الله‌کرمی، مژگان نصیری‌زاهد و مریم کاظمی‌پور. *هیئت اجرائی: علی کشفیا، جلیل کوهپایه‌زاده، سیدحسن طباطبایی، رقیه الله‌کرمی، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری‌زاهد، علی‌اصغر ‌هادی‌زاده، سیداحمد سیدباقری، مهدی گودرزی، مریم کاظمی‌پور، سعید سلگی، غلامرضا شعبانی‌بهار، کاوه صدقی، مهران تیشه‌گران، سیدمحمدشروین اسبقیان، سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی، زهرا نعمتی، ساره جوانمردی، کاظم نظم‌ده، فریبا مددی، ‌هادی رضایی و سیدمحمد پولادگر. *بازرس: علی کشفیا. *خزانه‌دار: حامد میرزاحسینی.