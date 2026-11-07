معاون وزیر ورزش و جوانان، تصمیمات جدید در این نهاد درخصوص انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را تشریح کرد.

سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، درباره تصمیم وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات بدون انتخاب سرپرست گفت: در زمان‌های گذشته مسائلی رخ می‌داد که کنترل‌های لازم وجود نداشت. بر همین اساس تصمیم گرفته شد انتخابات فدراسیون‌ها مثل قبل برگزار شود؛ یعنی کار به دوره سرپرستی و حضور سرپرست در فدراسیون‌ها کشیده نشود، چون شرایط آسیب‌هایی را به دنبال دارد.وی ادامه داد: اکنون ثبت‌نام‌ها سامانه‌ای شده و کنترل‌ها نیز بیشتر است. با توجه به این موضوع، مقرر شد تکلیف ریاست آینده هر فدراسیون از این به بعد پیش از پایان دوره چهار ساله ریاست فعلی مشخص شود. بزرگ‌ترین انتخابات در کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری است. در این انتخابات، ثبت‌نام از نامزدها و برگزاری آن پیش از پایانِ دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. انتخابات فدراسیون‌ها که بالاتر از ریاست‌جمهوری نیست و تصمیم گرفته شد که ثبت‌نام از نامزدها از 120 روز پیش از پایان دوره ریاست آغاز و تا قبل از پایان دوره نیز مجمع انتخاباتی برگزار شود.

معاون وزیر ورزش گفت: در دوران سرپرستی گاهی اوقات ابهاماتی ایجاد می‌شد. در مجموع با در‌ نظر گرفتن همه جوانب این تصمیم گرفته شد که انتخابات پیش از پایان دوره کنونی در هر فدراسیون انجام شود.