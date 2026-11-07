استقلال از شکست گریخت

در ادامه دیدارهای هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، دیروز سه بازی برگزار شد. در اولین بازی دیروز تیم‌های فوتبال پیکان و نساجی در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک - یک خاتمه یافت. جواد آقایی‌پور در دقیقه ۲۰ مسابقه موفق شد گل نخست نساجی را به ثمر برساند تا تیم میهمان از حریف خود پیش بیفتد. در ادامه، شاگردان ساکت الهامی برای جبران نتیجه تلاش کردند و سرانجام در دقیقه ۵ + ۹۰، میلاد سیار روی توپ برگشتی از ضربه ایستگاهی پیکان موفق شد گل تساوی را وارد دروازه نساجی کند تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند. در دیگر بازی دیروز تراکتوری‌ها که به دلیل حضور در لیگ نخبگان بازی هفته قبل‌شان با فجرسپاسی لغو شده بود، پس از بازگشت از رقابت‌های آسیایی با دو گل امیرحسین حسین‌زاده خیبر خرم‌آباد را شکست داد و ۲۳ امتیازی شد تا حدودی از انتقادهایی که بابت عملکرد ضعیف این تیم در آسیا کاسته شود و تیمِ جواد نکونام فعلاً یک نفس راحت بکشد. خیبر هم پس از ۲ برد پیاپی‌ای که در هفته نهم و دهم مقابل استقلال خوزستان و گل‌گهر کسب کرده بود، چهارمین شکست خود را تجربه کرد.

در آخرین بازی دیروز تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت. صالح حردانی برای استقلال تهران و سیدمهدی موسوی و عارف رستمی برای استقلال خوزستان گلزنی کردند. استقلال تهران در شرایطی در آخرین دقیقه بازی به تساوی رسید و از شکست گریخت که با اخراج آسانی در دقیقه ۹۱، نه‌نفره به بازی ادامه می‌داد. پیش از او عارف آغاسی در دقیقه ۶۹ اخراج شده بود. در آخرین بازی این هفته هم امروز تیم‌های گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۶:۱۵ در سیرجان به مصاف یکدیگر می‌روند.

حمایت از تارتار با تذکرات جدی

جلسه هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس صبح دیروز با حضور مهدی تارتار سرمربی و محسن خلیلی سرپرست تیم پرسپولیس در ساختمان این باشگاه برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صحبت‌های تارتار درخصوص نتایج اخیر این تیم را شنیده و درباره برخی مسائل با او صحبت کردند. مدیران باشگاه پرسپولیس هم تذکراتی به تارتار درباره شرایط تیم داده و نگرانی‌های خود را در این خصوص به اطلاع سرمربی تیم رساندند. در پایان جلسه، هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس حمایت خود از مهدی تارتار را اعلام کردند و به او برای هفته‌های پیشِ رو اطمینان خاطر دادند.

اعلام اسامی 12 ملی‌پوش فوتبال ساحلی

با اعلام علی نادری، 12 بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مشخص شدند. بر این اساس، سیدمحمد داستان، محمدعلی مختاری، علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، سید‌مهدی میرجلیلی، سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری نفرات اعزامی ایران به این مسابقات خواهند بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با افغانستان، لبنان و ویتنام در گروه B هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را روز 28 آبان مقابل افغانستان برگزار خواهد کرد و در تاریخ 30 آبان و 2 آذر به ترتیب در برابر ویتنام و لبنان صف‌آرایی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است از 27 آبان تا 7 آذر 1405 برگزار شود.

گل‌محمدی در جست‌وجوی دستیار اول

یحیی گل‌محمدی پس از معرفی به ‌عنوان سرمربی تیم امید، در حال تکمیل کادرفنی خود برای اردوی پیشِ ‌رو تیم امید است. تا این لحظه حضور مصطفی صداقت، محمد عسگری و عماد مهاجری در کادرفنی تیم امید قطعی شده و گل‌محمدی به دنبال دو عضو دیگر برای تکمیل کادرفنی خود است. گل‌محمدی در پُست مربی درواز‌ه‌بانان، ولسلی ننکا مربی سابق پرسپولیس و تراکتور را مدنظر دارد و به فدراسیون فوتبال معرفی کرده است. در صورتی که مجوزهای لازم برای ننکا صادر شود، این مربی به‌ کادرفنی تیم امید اضافه خواهد شد. به ‌عنوان دستیار اول نیز، مجتبی حسینی و سیدجلال حسینی گزینه‌های گل‌محمدی هستند. شنیده ‌می‌شود گل‌محمدی بابت مجتبی حسینی این نگرانی را دارد که این مربی در صورت اضافه‌شدن به کادرفنی تیم امید، در میانه راه با پیشنهاداتی از لیگ برتر مواجه و به همین خاطر از تیم امید جدا شود. درباره سیدجلال حسینی هم مذاکراتی بین او و محمدرحمان سالاری عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال انجام شده اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.