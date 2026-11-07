سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: با این رویش‌های فنی که در تیم ملی کشتی فرنگی شکل گرفته، این تیم باید تا المپیک در بهترین شرایط خودش قرار بگیرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۲ لغایت ۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز و ۱۹۲ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. برای تیم ملی ایران، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

سخت و بابرنامه کار می‌کنیم

حالا اما حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در تازه‌ترین صحبت‌های خود پس از موفقیت در سه رویداد متوالی اظهار داشت: خیلی از کشورهای دنیا تصورشان بر این است که کار خاص و عجیبی انجام می‌دهیم درحالی‌که این‌طور نیست و ما فقط سخت‌تر، با برنامه‌تر و علمی‌تر از گذشته کار می‌کنیم. یکی از نکات بارز همدلی، هم‌زبانی و ادبیات مشترکی است که بین کادر فنی وجود دارد. در سال پنجم کارمان فضای بسیار خوبی توأم با صمیمیت، احترام و اعتماد بین کشتی‌گیران و کادر فنی وجود دارد. ما یک روحیم در بدن‌های مختلف. به همین شکل در مسابقات هم مشاهده می‌شد که طالب نعمت‌پور با اینکه در تقسیم کار مسئولیت علیرضا مُهمدی بر عهده‌اش بود ولیکن ایستاد کنار علی اسکو و هادی ساروی یا حسن حسین‌زاده ایستاد کنار همه بچه‌ها، یک بخشی از مربیان ما می‌رفتند روی سکوها و موضوعات داوری را کمک می‌کردند. خیلی فضای عالی‌ای بین مجموعه همکاران ما وجود داشت. فضای تیمی امسال، فوق‌العاده‌ترین شرایطی بود که سال‌های سال، از زمانی که خودم کشتی می‌گرفتم این فضا و جو مناسب را بین کشتی‌گیران و مربیان نمی‌دیدم.

وی افزود: ما چرخه‌ای داریم به اسم چرخه انتخابی تیم ملی و انتخاب ملی‌پوشان از مسیر مشخصی پیروی می‌کند. مثلاً هادی ساروی در یک سال فنی دو مرتبه با مهدی بالی کشتی می‌گیرد. یا سعید اسماعیلی از همین فضا می‌آید قهرمان المپیک را می‌برد و ملی‌پوش می‌شود. غلامرضا فرخی، علیرضا مُهمدی و پیام احمدی و دیگران به همین شکل. وقتی جریان و فرآیندی برای ملی‌پوش شدن وجود داشته باشد، یک مسیر شفاف، طبیعتاً جوان‌ها می‌دانند اگر روی تشک شایستگی خود را اثبات کنند می‌توانند ملی‌پوش شوند و این چرخش، زایش و رشد استعدادها خودش را خیلی جدی و ویژه نشان می‌دهد. الان با این رویش‌های فنی که شکل گرفته، میانگین سنی تیم ملی فرنگی ما خیلی پایین است. ۲۲ سال و ۲، ۳ ماه و این نشان می‌دهد این تیم تا المپیک در بهترین شرایط خودش قرار بگیرد. شرایطی که به نوعی فضای ما را برای المپیک و چشم‌انداز ما را برای المپیک پیش رو، چشم‌انداز روشن‌تری نشان می‌دهد.

کار ما برای جهانی بعد سخت‌تر است

رنگرز در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرگزاری آنا یادآور شد: می‌دانیم کار ما برای تکرار این عنوان در جهانی سال آینده سخت‌تر خواهد بود. جهانی سال آینده، کسب سهمیه المپیک است و مسابقات در آمریکا برگزار می‌شود. عملاً الان همه دنیا برنامه‌ریزی خواهند کرد که کشتی‌گیران شاخص ما را شکست دهند. آن چیزی که وجود دارد ما عملاً این رقابت‌ها را فراموش کردیم و قائل به این هستیم که برای تکرار این افتخارات کار بسیار سخت‌تر و دشوارتر از سال گذشته داریم. در کشتی فرنگی ۸ کشور دنیا با هم رقابت خیلی فشرده و نزدیکی دارند. ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان و قرقیزستان رقابت بسیار نزدیکی با هم دارند. بعضی کشورها از جمله آذربایجان سرمایه‌گذاری خیلی جدی‌تری نسبت به بقیه دارند هم در به‌کارگیری مربیان خارجی و تغییر تابعیت خارجی‌ها و هم در برگزاری اردوها و به نظرم می‌آید به لحاظ بودجه‌ای، در سال یک عدد بسیار زیادی را هزینه می‌کنند و حتی یک جایی بیشتر از ما در حوزه فنی هزینه می‌کند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: به لطف خدا با اختلاف امتیاز تقریباً ۱۰۰ امتیازی، پشت سرشان گذاشتیم و ما در همه شاخص‌ها به لحاظ طلا دو برابر، برنز و نقره سه برابر و در مجموع سه برابر نسبت به تیم دوم فقط مدال کسب کردیم. یک نکته بارز هم وجود دارد ما ۷ سال پیش همین‌جا سه برنز گرفتیم و تیم‌مان چهارم شد. با یک کار خیلی با برنامه در ۵ سال گذشته و با حمایت فدراسیون، تیم چهارم جهان با سه برنز امروز ۹ مدال می‌گیرد و با اقتدار و اختلاف تقریباً ۱۰۰ امتیازی بر سکوی قهرمانی قرار می‌گیرد. این اتفاق بسیار خوبی است. رقابتی که بین ایران، روسیه و آذربایجان وجود دارد خوب است و باعث می‌شود ما خیلی هوشمندانه‌تر و سرسخت‌تر از گذشته کار کنیم و به نوعی قهرمانان ما علی‌رغم بی‌مهری‌هایی که می‌شود بتوانند شایستگی خود را به بهترین وجه نشان دهند. چیزی که وجود دارد این‌که عشق به ایران و ایرانی باعث می‌شود کشتی‌گیران ما فراتر از آن چیزی که توقع می‌رود در مسابقات حاضر شوند.