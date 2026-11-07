نقش خودروها و موتورهای فرسوده در آلودگی هوای تهران

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: خودروها، موتورسیکلت‌های فرسوده، مصرف بالای سوخت و شرایط اقلیمی در تشدید آلودگی هوای تهران نقش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «قاسم فدوی» درخصوص سازوکار نظارت بر کیفیت بنزین در کشور اعلام کرد: از آنجا که تولید و توزیع بنزین به‌صورت متمرکز و ملی انجام می‌شود، ارزیابی کیفیت این فرآورده نیز در سطح استانی صورت نمی‌گیرد و اطلاعات مربوط به نتایج بررسی‌ها در اختیار ستاد سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وی اظهار کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نمونه‌برداری از بنزین برای بررسی و سنجش کیفیت، هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود و نمونه‌ها برای ارزیابی نهائی به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شوند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه کیفیت نامطلوب بنزین می‌تواند در افزایش آلودگی هوا مؤثر باشد، افزود: با این حال، نمی‌توان تمام آلودگی هوای تهران، به‌ویژه در فصل زمستان را ناشی از کیفیت سوخت دانست. به گفته فدوی، مصرف بالای سوخت، تردد گسترده موتورسیکلت‌های فرسوده، خودروهای قدیمی و بنزینی، در کنار شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی تهران، از دیگر عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوای پایتخت هستند.

او، توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را از راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا دانست و خاطرنشان کرد: جایگزینی خودروهای فرسوده با وسایل نقلیه پاک می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بهبود کیفیت هوای شهرها داشته باشد.

ضرورت رعایت ایمنی در مصرف گاز

مدیرکل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش احتمال وقوع حوادث ناشی از استفاده نادرست از وسایل گرمایشی در فصل سرد سال، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد.

فدوی، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش وسایل گرمایشی را یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: شهروندان باید پیش از آغاز فصل سرما از استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند و سرویس و بررسی این وسایل را به سرویس‌کاران مجاز بسپارند.

او با تأکید بر لزوم بررسی سلامت شیلنگ‌های رابط گاز اظهار کرد: این شیلنگ‌ها ممکن است در گذر زمان دچار فرسودگی و پوسیدگی شوند و بی‌توجهی به وضعیت آن‌ها خطر بروز حوادث جدی را افزایش دهد.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، انجام سرویس‌های دوره‌ای، اطمینان از سلامت شیلنگ‌های گاز و بررسی باز بودن مسیر دودکش، از مهم‌ترین اقداماتی است که شهروندان می‌توانند برای پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی خانواده در فصل سرما انجام دهند.