معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه گفت: خانوارهای با درآمد 20 میلیون تومان مشمول افزایش رقم کالابرگ نمی‌شوند!

به گزارش رسانه‌ها، یعقوب اندایش درباره معیارهای جدید برای استطاعت‌سنجی خانوارها گفت: دولت معیارهای جدیدی را برای استطاعت‌سنجی خانوارها و افزایش اعتبارات کالابرگ تصویب کرده است که به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

وی افزود: این طرح حمایتی دو گروه اصلی ذی‌نفعان را در بر می‌گیرد که شامل اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل، و افراد فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی می‌باشد.

معاون امور اقتصادی وزارت رفاه ادامه داد: افرادی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند و معلولانی که درآمدی از یک حد مشخص کمتر دارند- به عنوان مثال فرد سرپرست خانوار که درآمد یا خانه و ملکی در اختیار و ماشین در اختیار ندارد و افرادی که یک تا سه نفره هستند و ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، برای خانوار چهار نفر تا ۲۷ میلیون برای هر نفر اضافه هفت میلیون به این رقم اضافه می‌شود اگر کمتر از آن داشته باشند- مشمول افزایش کالا یا حمایت‌های بیشتر دولت می‌شوند؛ یعنی افزایش هفت میلیون تومانی به ازای هر عضو اضافه در خانوار تعیین شده است. طبق اصلاحات جدید مثلا یک خانواده 3 نفره اگر 3 خودرو یا 3 ملک داشته باشد مشمول دریافت کالابرگ نیست.

اندایش گفت: بر اساس این تصویب‌نامه، فرآیند سنجش استطاعت مالی از طریق پایش مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی و میزان خریدهای خانوار، در کنار مالکیت خودرو و املاک انجام می‌گیرد تا حمایت‌های یارانه‌ای مستقیماً به هدف برسد.

او اعلام کرد: از آبان ماه حدود 33 میلیون و 120 هزار نفر از مشمولان کالابرگ مشمول ۵۰ درصد افزایش کالابرگ شده، یعنی یک میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه کالابرگ گرفتند اما از آن طرف برآورد شده، حدود یک میلیون خانوار با حدود سه میلیون نفر جمعیت، در فاز اول از کالابرگ حذف شدند و این روند به تدریج ادامه دارد. حدود ۹ میلیون نفر شامل حدود سه میلیون خانوار مانده‌اند که به آنها فرصت داده می‌شود که تا دوباره در نظرسنجی‌ها شرکت کنند و تقاضای افزایش رقم کالابرگ را بدهند.

معاون امور اقتصادی وزارت رفاه ادامه داد: کارت امید مادران به همه مادران نوزادانی که از فروردین امسال به دنیا آمدند داده شده و ماهانه دو میلیون تومان به حساب آنها واریز می‌شود و همچنین برای تغذیه مضاعف مادران که از سمت وزارت بهداشت رصد شده و قد و وزن نوزاد آنها کمتر از استاندارد باشد، یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان اضافه داده می‌شود؛ یعنی ماهانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مادران پرداخت می‌شود.

نحوه اعتراض به قطع کالابرگ

اندایش درباره اعتراض به قطع کالابرگ گفت: فرآیند ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر برای سرپرستان خانواری که دو رقم پایانی کد ملی آن‌ها 0، یک یا 2 است و اعتبار کالابرگ آنان در آبان‌ماه شارژ نشده، رسماً آغاز شده است.

وی افزود، تعیین تکلیف سایر کدهای ملی 3 تا 9 هنوز نهائی نشده و بازه زمانی پیگیری آن‌ها از 25 آبان به بعد خواهد بود؛ از این رو برای جلوگیری از اختلال و بار ترافیکی سامانه، سایر متقاضیان باید تا موعد مقرر از هرگونه اقدام خودداری نمایند.

معاون امور اقتصادی وزارت رفاه ادامه داد: متقاضیان مشمولِ فاز اول صرفاً باید از طریق سامانه رسمی حمایت یا بازوهای اختصاصی کالابرگ در پیام‌رسان‌های داخلی «بله» و «روبیکا» درخواست خود را ثبت کنند و هیچ‌گونه مراجعه حضوری به ادارات پذیرفته نخواهد شد.

اندایش تصریح کرد: همچنین مسئولان بار دیگر تأکید کردند که هیچ پیامکی حاوی لینک جهت پیگیری یارانه ارسال نمی‌شود و پیامک‌های حاوی لینک کاملاً کلاهبرداری است. وی افزود، خانوارهایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #1463*500* از طریق تلفن همراه سرپرست خانوار، موجودی کالابرگ خود را بررسی کنند. اگر مشخص شد که اعتبار کالابرگ آن‌ها واریز نشده، می‌توانند از همان طریق یک کد 12 رقمی برای ورود به سامانه حمایت دریافت کنند. تنها مرجع ثبت درخواست بررسی مجدد، سامانه حمایت است.

به گفته معاون امور اقتصادی وزارت رفاه، سپس وارد سامانه حمایت شوند و با استفاده از کد ملی و کد 12 رقمی، درخواست خود را ثبت کنند.در صورتی که اعتراض خانوار تأیید شود، امکان بازگشت مجدد آن به فهرست مشمولان کالابرگ وجود دارد.

در غیر این صورت، نتیجه بررسی و دلیل تأیید نشدن درخواست در سامانه اعلام می‌شود. متقاضیان پس از ثبت نهائی درخواست، کد رهگیری دریافت می‌کنند و باید منتظر بررسی اطلاعات خود باشند.

اندایش با بیان اینکه بررسی درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد، گفت: تلاش می‌کنیم بررسی درخواست تمامی این افراد تا 15 دی‌ماه انجام شود. نتیجه بررسی نیز صرفا از طریق سامانه حمایت قابل مشاهده خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه مجدد به سامانه، نتیجه درخواست خود را پیگیری کنند.