یک‌ مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: بلندمرتبه‌سازی در مناطق ساحلی شمال کشور به دلیل خاک نرم، آسیب‌پذیری ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد و خطرآفرین است.

علی بیت‌اللهی؛ رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره بحران توسعه بلندمرتبه‌سازی در شمال کشور، اظهار کرد: از نظر کارشناسی، احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در محدوده خاک‌های نرم، سواحل و مناطق مشابه، حتی در برابر زمین‌لرزه‌های دوردست نیز می‌تواند خطرآفرین باشد و میزان آسیب‌پذیری سازه‌ها را افزایش دهد. از منظر لرزه‌ای، ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در چنین مناطقی با ریسک بالایی همراه است.

وی افزود: یکی دیگر از ابعاد مهم بلندمرتبه‌سازی، افزایش جمعیت‌پذیری و تراکم جمعیتی ناشی از احداث این ساختمان‌ها است. این موضوع در کنار پیامدهای متعدد زیست‌محیطی، مشکلات موجود در مناطق ساحلی شمال کشور را تشدید خواهد کرد. بنابراین، از هر زاویه‌ای که به این موضوع نگاه کنیم، ادامه این روند با چالش‌های جدی همراه است و باید در سیاست‌های مربوط به آن تجدیدنظر شود.

این‌ مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در ساختمان‌های مرتفع باید دسترسی‌های لازم برای نیروهای امدادی و آتش‌نشانی پیش‌بینی شود، اما به دلیل شرایط مالکیت خصوصی در ایران، این ملاحظات نیز در برخی موارد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بیت‌اللهی ادامه داد: تجربه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو همچنان پیش روی ماست. در جریان این حادثه، دسترسی به بخش پشتی ساختمان که آتش‌سوزی در آن رخ داده بود، عملاً امکان‌پذیر نبود. همین موضوع و تأخیر چندساعته در رسیدن نیروهای آتش‌نشانی از پشت ساختمان، یعنی از سمت شمالی آن، موجب گسترش آتش شد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به تجربه‌های گذشته در توسعه شهری گفت: اگر روند بلندمرتبه‌سازی در مناطق شمالی کشور رونق بگیرد، با توجه به جاذبه‌های موجود در این مناطق و سوداگری‌های شکل‌گرفته در این حوزه، سیمای نامطلوبی در این خطه ایجاد خواهد شد.