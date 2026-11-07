مجموع پیشرفت پروژه بازسازی تأسیسات و انبارهای نفت آسیب‌دیده در جنگ به حدود

۸۰ درصد رسیده و وارد مراحل پایانی شده است.

به گزارش ایسنا، آسیب به تأسیسات و انبارهای نفت، به‌ویژه انبارهای نفت ری و استان تهران، از جمله چالش‌هایی بود که می‌توانست روند تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی را با اختلال مواجه کند؛ با این حال، بازگرداندن سریع این زیرساخت‌ها به چرخه فعالیت، در اولویت برنامه‌های صنعت نفت قرار گرفت و عملیات بازسازی با سرعتی فراتر از روال معمول پروژه‌های عمرانی و صنعتی دنبال شد.

در این مسیر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، بسیج امکانات و آغاز سریع عملیات اجرایی بود. در حالی که اجرای پروژه‌هایی با این حجم از عملیات مهندسی و ساخت‌وساز معمولاً به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد و بنا بر اعلام، پیمانکار اجرایی تنها سه روز پس از آغاز فرایند، در محل پروژه مستقر شد و عملیات بازسازی را آغاز کرد. همچنین در مدت حدود دو ماه، نزدیک به ۶۰ هزار اینچ جوشکاری در این پروژه انجام شد؛ دستاوردی که به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شرایط جنگی کشور و هم‌زمانی عملیات با تعطیلات نوروز، از ابعاد کم‌سابقه اجرایی این طرح به شمار می‌رود.

بازگشت سریع سوخت‌رسانی تهران

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این عملیات، احیای زیرساخت‌های انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در تهران بود. آسیب‌دیدگی انبارهای نفت ری و سایر تأسیسات استان تهران، ضرورت بازسازی سریع این بخش را دوچندان کرده بود؛ چراکه هرگونه اختلال طولانی‌مدت در این زیرساخت‌ها می‌توانست بر روند سوخت‌رسانی در پایتخت تأثیر بگذارد.

با این حال، عملیات بازسازی بخش توزیع سوخت تهران در مدت حدود دو هفته به نتیجه رسید و این بخش بار دیگر در مدار فعالیت قرار گرفت. بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده، توزیع فرآورده‌های نفتی در تهران نه‌تنها به شرایط پایدار بازگشته، بلکه در حال حاضر حتی فراتر از ظرفیت پیشین انجام می‌شود.

در همین زمینه، «محمد مشکین‌فام»؛ مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، با اشاره به ابعاد اجرایی این پروژه اظهار کرد: با وجود آسیب‌های وارده به انبارهای نفت و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، توانستیم با بسیج امکانات و تلاش شبانه‌روزی، عملیات بازسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کنیم و بخش توزیع سوخت تهران را در حدود دو هفته به چرخه فعالیت بازگردانیم.

پیشرفت ۸۰ درصدی بازسازی

طبق اعلام وزارت نفت، بازسازی تأسیسات و انبارهای نفت در دو محور اصلی دنبال می‌شود؛ محور نخست به احیای زیرساخت‌های انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد و محور دوم شامل ساخت مخازن و تکمیل سایر تعهدات مربوط به پروژه است. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، بخش تأسیسات انتقال فرآورده حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته و مجموع پیشرفت پروژه بازسازی نیز به حدود ۸۰ درصد رسیده و در آستانه تکمیل قرار دارد و قرار است با پایان عملیات، زیرساخت‌های آسیب‌دیده را به شرایط مطلوب بازگرداند.

برنامه‌ریزی انجام‌شده بر این اساس است که تمامی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تا پایان آبان‌ماه به وضعیت مطلوب بازگردند؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ادامه عملیات اجرایی، تکمیل مخازن و نهایی‌سازی بخش‌های باقی‌مانده پروژه است.

گفتنی است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند بازسازی مجتمع مبین انرژی خلیج فارس پس از آسیب‌های ناشی از حملات دوران جنگ، از پیشرفت بیش از ۶۰درصدی عملیات بازسازی این مجموعه خبر داد.