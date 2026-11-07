افزایش ۳۰ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به آبان سال گذشته

حجم آب مخازن سدهای کشور تا دهم آبان‌ماه به

۲۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گزارش شرکت منابع آب ایران، تا دهم آبان‌ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، میزان آب انباشته‌شده در مخزن‌های سدهای سراسر کشور به ۲۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسید. این میزان در سنجش با دوره مشابه سال گذشته، از افزایشی معادل ۳۰ درصد حکایت دارد. افزون بر این، درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به حدود ۴۳ درصد بالغ شده و بیش از ۵۷ درصد از گنجایش سدها همچنان خالی مانده است.

بررسی آمارهای مربوط به ورودی آب به مخزن سدهای کشور نشان می‌دهد که از آغاز سال آبی جاری تا دهم آبان‌ماه، مجموع آب ورودی به سدها به یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال قبل یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب و میانگین ۱۰ ساله آن نیز یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

بر همین اساس، ورودی آب به سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته ۷۲ درصد و در قیاس با میانگین ۱۰ ساله حدود ۱۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. در همین فاصله زمانی، حجم آب خروجی از سدهای کشور به دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب بالغ گشته که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، با افزایشی شش درصدی روبه‌رو بوده است.

در استان‌های تهران و البرز نیز وضعیت سدها یکدست نیست. سد امیرکبیر با داشتن ۱۲۰ میلیون مترمکعب ذخیره، حدود

۶۷ درصد پرشدگی دارد؛ در مقابل، سد لار با ۲۳ میلیون مترمکعب ذخیره تنها دو درصد پر است. درصد پرشدگی سدهای طالقان، لتیان و ماملو نیز به ترتیب ۳۷، ۲۷ و ۱۱ درصد اعلام شده است.

در سوی مقابل، برخی از سدهای کشور از شرایط مطلوب‌تری برخوردارند. در استان خوزستان، سدهای کارون، دز و کرخه به ترتیب دارای پرشدگی ۶۲، ۳۸ و ۴۰ درصدی هستند. همچنین میزان پرشدگی سد مارون ۴۶ درصد گزارش شده است. در استان آذربایجان شرقی نیز سدهای خداآفرین، ستارخان، شهید کاظمی و بارون در محدوده رشد ذخایر نسبت به میانگین بلندمدت جای دارند.