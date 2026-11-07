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کد خبر: ۳۴۱۵۷۲
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
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فیلم «کوچ» از ۲۰ آبان به سینما می‌آید

فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، با محوریت کودکی و نوجوانی حاج قاسم سلیمانی، از ۲۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.
فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، با تمرکز بر سال‌های کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به روایت بخشی از زندگی او و روند رشد و شکل‌گیری شخصیت او می‌پردازد. «کوچ» محصول مکتب حاج قاسم است که از ۲۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌رود.

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