فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، با محوریت کودکی و نوجوانی حاج قاسم سلیمانی، از ۲۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، با تمرکز بر سال‌های کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به روایت بخشی از زندگی او و روند رشد و شکل‌گیری شخصیت او می‌پردازد. «کوچ» محصول مکتب حاج قاسم است که از ۲۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌رود.