نمایشگاه مشترک هنرمندان غزه و کرانه باختری با ۱۲۰ اثر هنری

محدودیت‌های رفت‌وآمد میان غزه و کرانه باختری حتی انتقال آثار هنری را نیز دشوار کرده است؛ با این حال، هنرمندان جوان فلسطینی با برگزاری دو نمایشگاه هم‌زمان در بیت‌لحم و اردوگاه آوارگان البریج، مجموعه‌ای از ۱۲۰ اثر هنری را در قالب رقابت «انگشتان فلسطین» به نمایش گذاشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری «ساوتی»، این دو نمایشگاه با پخش زنده تصویری به یکدیگر متصل شدند تا هنرمندان دو منطقه بتوانند در رویدادی مشترک حضور داشته باشند. برگزارکنندگان حتی نتوانستند اصل آثار هنرمندان غزه را به بیت‌لحم منتقل کنند و به همین دلیل، نسخه‌های چاپی این آثار در نمایشگاه کرانه باختری به نمایش درآمد. در این رقابت حدود ۱۷۰ هنرمند ۱۵ تا ۳۰ ساله شرکت کردند که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها از غزه بودند. آثار برگزیده نیز در سه موضوع «خاطره و مکان»، «سرزمین و بازگشت» و «میراث روزمره» دسته‌بندی شدند.

یکی از آثار این مجموعه، نقاشی «تاک گواهی می‌دهد» از آروه مخایمر، هنرمند ۲۰ ساله غزه‌ای است. او ورودی خانه خانوادگی‌شان را در زیر سایه درخت انگور به تصویر کشیده؛ خانه‌ای که پنج ماه پس از کشته‌شدن پدرش در جنگ ویران شد. مخایمر این نقاشی را یادبودی برای پدر و خانه ازدست‌رفته‌اش می‌داند. برگزارکنندگان همچنین از تخریب مراکز هنری غزه، از جمله گالری‌های «التقاء» و «شباک»، و کمبود ابزار نقاشی و مواد اولیه برای هنرمندان این منطقه خبر داده‌اند.