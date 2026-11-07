درگذشت نویسنده بلندترین رمان دفاع مقدس

«منصور انوری» نویسنده‌ای که نامش با یکی از بلندترین رمان‌های جنگ و انقلاب، مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» گره خورده است، دار فانی را وداع گفت.

منصور انوری، نویسنده دفاع مقدس، متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستاهای نیشابور بود که بیش از ۳۰ سال از عمرش را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و دفاع مقدس کرد. او نویسنده‌ای است که نامش با یکی از بلندترین رمان‌های جنگ و انقلاب، مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» گره خورده است؛ رمانی که تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را مرور می‌کند. مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار اوست. وی همچنین برگزیده جایزه‌های کتاب سال، جلال آل‌احمد، کتاب فصل و قلم زرین بود و در سال‌های اخیر با وجود بیماری فعالیت فرهنگی و ادبی خود را ترک نکرد.