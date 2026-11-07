سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، گفت: تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی‌های حزبی در آمریکا به معنای تغییر سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ایران نیست.

محسن پاک‌آیین در گفت‌وگویی، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اشتباه بودن امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به آمریکا، اظهار کرد: احزاب مختلف آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی ندارند و این موضوع در واقع تأکیدی بر سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون استمرار داشته است.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هر حزبی که در آمریکا به قدرت رسیده، اقداماتی علیه ایران انجام داده و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در خصومت با ملت ایران همواره از یکدیگر سبقت گرفته‌اند. در مقطع کنونی نیز، با پیروزی دموکرات‌ها، نباید انتظار تغییر در این رویکرد را داشت.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ تصریح کرد: اقتدار ایران موجب شکست جمهوری‌خواهان و شخص ترامپ شد و از این بابت خوشحال هستیم، اما این مسئله به معنای تغییر رویکرد دموکرات‌ها در قبال ایران نیست.

پاک‌آیین ادامه داد: اگر دموکرات‌ها امروز با جنگ مخالفت می‌کنند، هدفشان اعمال فشار بر رقیب سیاسی خود و متهم کردن جمهوری‌خواهان به جنگ‌طلبی است. به نظر می‌رسد این رویکرد تا انتخابات سال ۲۰۲۸ و در راستای تأمین منافع حزبی آن‌ها ادامه داشته باشد؛ بنابراین مخالفت آن‌ها با جنگ را نباید به معنای حمایت از ایران تلقی کرد.

وی با تأکید بر اشتراکات دو حزب اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در خصومت با ایران مشترک هستند. رژیم صهیونیستی برای هر دو حزب از اولویت بالایی برخوردار است و آن‌ها در زمینه اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم ایران و تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کشورمان نیز اشتراک نظر دارند.

کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: هر دو حزب آمریکا به مخالفان جمهوری اسلامی ایران پناه داده‌اند و زمینه فعالیت آن‌ها علیه ایران را فراهم کرده‌اند.

پاک‌آیین با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ایران از دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر تاکنون، اظهار کرد: از دوران کارتر، تلاش برای حفظ رژیم پهلوی، حمایت از اقدامات کودتاگرانه و ماجرای طبس تا تحولات بعدی، همواره شاهد همراهی هر دو حزب آمریکا با دشمنان ملت ایران بوده‌ایم.

به گزارش مهر، وی در پایان تأکید کرد: بر همین اساس، هرگونه دلبستگی و امید بستن به احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا و امتیازی از سوی آنان اشتباه است و چنین رویکردی هیچ منفعتی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت و دشمنی آمریکا با ایران را کم نخواهد کرد.