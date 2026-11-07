محدودیت برد موشکی ایران برداشته شد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما همواره در حال ارتقای برد موشک‌هایمان هستیم و در این زمینه توقفی نداریم، تصریح کرد: محدودیت برد موشکی ایران برداشته شده است.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه نشست خبری که به مناسبت هفته هوافضای سپاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره اینکه با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی، آیا محدودیت برد موشک‌های ایران برداشته شده است؟ تصریح کرد: این محدودیت برای ما برداشته شده است اما باید در عمل از این قابلیت‌ها رونمایی کنیم و پیش از آن نباید صرفاً شعار بدهیم؛ چراکه وظیفه ما این است که توانمندی‌های خود را در میدان عمل نشان دهیم.

سردار محبی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اخیر گفت: همان‌طور که در این جنگ نیز اتفاق افتاد، ما در عمل دشمن را زمین‌گیر کردیم. تصور دشمن این بود که می‌تواند طی دو تا سه روز ایران را وادار به تسلیم و تجزیه کند و نظام را تغییر دهد اما در عمل دید که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. همین چند روز پیش نیز شنیدید که ترامپ اعلام کرد ایران کشور بسیار قدرتمندی است و تصور نمی‌کرده که ایران چنین قدرتی داشته باشد؛ این موضوع به راهبرد ما برای نشان دادن توانمندی‌ها در میدان عمل بازمی‌گردد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آنچه جمعه شب در تنگه هرمز رخ داد، اظهار کرد: ما شلیک‌هایی داشتیم و بیشتر انفجارها مربوط به شلیک‌های پدافندی بود و اتفاق دیگری در پی نداشت. در جریان این شلیک‌ها یک هواگرد آمریکایی نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسش دیگری درباره هشدار رهبر معظم انقلاب به دشمن نسبت به تکرار خطای محاسباتی درخصوص حمله نظامی به ایران، عنوان کرد: ما ابزارهای بسیار زیادی برای زمین‌گیر کردن دشمن در اختیار داریم و داشته‌های دشمن، اعم از مادی و غیرمادی، به‌گونه‌ای است که باید از آن‌ها استفاده کنیم. نبرد ما یک نبرد نامتقارن است و می‌توانیم در نقطه‌ای به دشمن ضربه بزنیم که تصورش را نمی‌کند و از این طریق او را زمین‌گیر کنیم؛ مطمئن باشید که چنین توانمندی‌هایی را در اختیار داریم.

دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه

سردار محبی همچنین در نشست خبری به مناسبت هفته هوافضا که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، یاد و خاطره شهید سرلشکر پاسدار دکتر حسن تهرانی‌مقدم و شهدای نیروی هوافضای سپاه را گرامی داشت.

وی با اشاره به نام‌گذاری این هفته به مناسبت سالروز شهادت شهید تهرانی‌مقدم، از سرداران شهید سلامی، کاظمی، زاهدی، حاجی‌زاده و محمود باقری یاد کرد و گفت: هفته هوافضا فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهدای گران‌قدر، جانبازان، ایثارگران و یکایک کارکنان سلحشور و قدرتمند نیروی هوافضای سپاه و خانواده‌های گران‌قدر آنان است.

سخنگوی سپاه افزود: این هفته همچنین فرصتی است تا به دستاوردها و کارکردهای مهم این نیرو بپردازیم. از خبرنگاران رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و همه فعالان عرصه رسانه درخواست می‌کنم این مطالب را به‌عنوان بخشی از دستاوردها و کارکردهای نیروی هوافضا به سمع و نظر مردم شریف ایران و مردم جهان برسانند.

به گزارش فارس، وی تأکید کرد: این دستاوردها و کارکردها مرهون فرامین، اوامر، توصیه‌ها و رهنمودهای امام شهید امت بوده است.

تولید دانش بومی؛ نقطه آغاز تحول در صنایع هوافضا

سخنگوی سپاه، نخستین دستاورد نیروی هوافضا را «تولید دانش بومی و بومی‌سازی دانش جهانی در عرصه صنایع هوافضا» عنوان کرد و گفت: این دستاورد بسیار بزرگ، منشأ تحولات فراوانی در صنعت دفاعی و تهاجمی کشور شد و در یک دگرگونی تاریخی، ما را از واردکننده تسلیحات نظامی هوافضا به صادرکننده تبدیل کرد.

وی افزود: این تحول موجب شد فناوری هوائی ما به لحاظ ارزش‌های موجود در مؤلفه‌های این فناوری، بر فناوری هوائی دشمن پیشی بگیرد. برای مثال، امروز پهپاد شاهد ۱۳۶ ما در اکثر کشورهای دنیا، حتی در آمریکا، کپی‌برداری شده و تحت عناوین دیگری در حال تولید و استفاده است؛ این تحول بزرگی است که امروز شاهد آن هستیم.

صادرات موشک آرمان، پهپاد ۳۵۷ و سامانه سوم خرداد

سخنگوی سپاه با اشاره به دومین دستاورد نیروی هوافضا اظهار کرد: تبدیل دانش به صنعت و تولید صنایع نظامی متعدد و مورد نیاز کشور، دستاورد دیگر این نیرو است. امروز صنعت هوافضای ما محصولات خود را به تعداد زیادی از کشورهای دنیا صادر می‌کند که از جمله می‌توان به موشک آرمان، پهپاد ۳۵۷ و سامانه پدافند هوائی سوم خرداد اشاره کرد.

وی ادامه داد: این دستاورد بزرگی است که در طول تاریخ کشورمان نداشتیم. ما همواره واردکننده تسلیحات نظامی بودیم، اما اکنون علاوه‌بر تأمین نیازهای داخلی، صادرکننده نیز هستیم و این دستاورد بزرگ متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

تمرکز بر تولید و استقلال

در تأمین تسلیحات

سردار محبی سومین دستاورد نیروی هوافضا را «تمرکز بر تولید و استقلال، نه خرید و وابستگی» برشمرد و گفت: امروز تمام سلاح‌های ما در نیروی هوافضا با دانش و تخصص بومی تولید می‌شود و این‌گونه نیست که سلاحی را از کشورهای خارجی وارد کرده باشیم؛ حتی این تولیدات حاصل مهندسی معکوس غنائم جنگی گرفته‌شده از دشمن نیز نیست.

وی افزود: این توفیق بزرگی است که در گذر زمان به آن دست یافته‌ایم و امروز در صنایع نظامی، به‌خصوص صنایع هوافضا، مستقل هستیم. نیازمند واردات سلاح از کشورهای دیگر، آوردن مستشار نظامی برای آموزش کار با سلاح و تأمین قطعات تجهیزات جنگی از خارج نیستیم و باید به این دستاورد بزرگ توجه کرد.

تداوم شلیک‌ها

زیر بمباران گسترده دشمن

سخنگوی سپاه درباره چهارمین دستاورد نیروی هوافضا گفت: ایجاد توان مدیریت میدانی برای استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد در بحبوحه جنگ، شرایط بحران و زیر بمباران دشمن، از دیگر دستاوردهای این نیرو است.

وی تأکید کرد: شما شاهد بودید که زیر بمباران گسترده دشمن، شلیک‌های ما به‌طور مستمر و طبق زمان‌بندی انجام‌شده ادامه داشت و داشته‌ها، سرمایه‌ها، نیروها و تجهیزات دشمن هدف قرار می‌گرفت. به نحوی که دشمن نتوانست مانع اقدامات عملیاتی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌شود.

ایجاد موازنه قدرت با تکیه بر موشک پهپاد و جنگ الکترونیک

سخنگوی سپاه پنجمین دستاورد نیروی هوافضا را ایجاد موازنه قدرت با تمرکز بر موشک، پهپاد و صنعت جنگ الکترونیک عنوان کرد و گفت: با برتری بخشیدن به موشک‌ها توانستیم در مقابل تجهیزات دشمن ایستادگی و بازدارندگی ایجاد کنیم؛ با تمرکز بر تولید پهپاد، دشمن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دادیم و با جنگ الکترونیک نیز توانستیم بر فناوری دشمن غلبه کنیم.

سردار محبی افزود: در همین یکی دو هفته گذشته توانستیم ۶ فروند پهپاد شناسایی دشمن از نوع «MQM170» را تحت کنترل درآوریم و سالم به زمین بنشانیم. این چیزی جز برتری فناوری ما بر فناوری دشمن نیست. سلاح‌هایی که دشمن به میدان آورده، جدیدترین سلاح‌های اوست و اینکه بتوانیم بر آن‌ها غلبه کنیم و پهپاد دشمن را سالم به زمین بنشانیم، دستاورد بسیار بزرگی است.

ورود پرشتاب و فناورانه

به تولید سامانه‌های پدافندی

سخنگوی سپاه با اشاره به ششمین دستاورد این نیرو اظهار کرد: ورود پرشتاب و فناورانه به تولید سامانه‌های پدافندی، از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضاست. این حرکت پرشتاب پس از دفاع مقدس دوم، یعنی جنگ ۱۲روزه، آغاز شد و در همین فرصت کوتاه، نیروی هوافضا به سطحی از رشد رسید که در دفاع مقدس سوم یا همان جنگ رمضان توانست با بیش از ۲۶۰ پرنده دشمن مقابله کند و بیشتر آن‌ها را ساقط کند.

وی با اشاره به جنگنده‌های اف‌۳۵، اف‌۱۶ و اف‌۱۵، پهپاد آرکیو۴، اوربیتر، لوکاس و انواع ریزپرنده‌ها و دیگر هواگردهای دشمن گفت: این آمارِ بالغ بر ۲۶۰ مورد، جدا از آماری است که عزیزان ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنند. آن‌ها نیز در این زمینه توفیقاتی داشته‌اند که آمار آن را خودشان اعلام کرده‌اند و اعلام می‌کنند؛ آماری که بیان کردم، صرفاً مربوط به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

ایجاد شهر تولید موشک در زیرزمین

سخنگوی سپاه هفتمین دستاورد نیروی هوافضا را ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیر برای استمرار تولید موشک و پهپاد در زمان جنگ و زیر بمباران دشمن دانست و اظهار داشت: با این قابلیت توانستیم به‌سرعت تولید موشک و پهپاد را از سطح به زیرزمین منتقل کنیم. همان‌گونه که پیش‌تر شهرهای موشکی را برای ذخیره‌سازی و آماده نگه داشتن موشک‌ها داشتیم، توانستیم شهر تولید موشک را نیز در زیرزمین ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: امروز با برخورداری از دانش بومی، جغرافیای وسیع و متنوع ایران و این قابلیت انعطاف‌پذیر، هرگز نخواهیم گذاشت دشمن حتی برای یک لحظه ما را از تولید و ارتقای سلاح‌هایمان بازدارد.

سردار محبی ادامه داد: دشمن با خیال خام خود، موشک‌های ما را می‌شمرد و محاسبه می‌کرد که هوافضای سپاه چند موشک دارد، چه تعداد شلیک کرده، چه تعداد باقی مانده و چه زمانی ذخایر آن تمام می‌شود؛ اما نمی‌دانست قابلیتی بسیار منعطف طراحی کرده‌ایم که می‌توانیم تولیدات را به زیرزمین منتقل کنیم و با آرامش به تولید ادامه دهیم.

کاهش سطح مقطع راداری موشک‌ها و پهپادها

وی در تشریح هشتمین دستاورد نیروی هوافضا گفت: کاهش سطح مقطع راداری و رادارگریز کردن موشک‌ها و پهپادها، از دیگر دستاوردهای این نیرو بود. در این جنگ شاهد بودید که موشک‌های ما از لایه‌های متعدد پدافندی دشمن عبور می‌کردند و با موفقیت به اهداف اصابت می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که سردمداران دشمن از چگونگی عبور موشک‌های ما از لایه‌های مدرن پدافندی و اصابت آن‌ها به اهداف، مبهوت مانده بودند.

سخنگوی سپاه افزود: پدافند تاد دشمن به‌طور کلی ناکارآمد شد و موشک‌های پاتریوت نیز بعضاً دچار «خودکشی» شدند. موشک‌های ما با بهره‌گیری از فناوری به‌کاررفته در آن‌ها، چنان سریع و قاطع از لایه‌های پدافندی عبور می‌کردند که این سامانه‌ها نیز ناکارآمد شدند.

مهار حملات دشمن به زیرساخت‌ها با عملیات مقابله‌به‌مثل

سخنگوی سپاه نهمین دستاورد نیروی هوافضا را ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر دشمن عنوان کرد و گفت: هنگامی که دشمن وحشیانه و ددمنشانه به زیرساخت‌های ما حمله کرد و بنا داشت همه زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی روزمره مردم را از بین ببرد، نیروی هوافضای سپاه با اجرای عملیات مقابله‌به‌مثل و هدف قرار دادن سامانه‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های پردازشگر و زیرساخت‌های آن‌ها در منطقه، توانست دشمن را مهار کند و از ادامه بمباران زیرساخت‌های ما منصرف سازد.

وی ادامه داد: آن‌ها فهمیدند هر اندازه زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهند، ما چندین برابر زیرساخت‌های آن‌ها را مورد اصابت قرار می‌دهیم. این دستاورد بزرگی است که ایران، با وجود ۴۷ سال تحریم، بتواند با فناوری برتر نظامی بزرگ‌ترین قدرت جهان مقابله کند؛ آن هم نه فقط یک قدرت، بلکه قدرت‌های متعددی که پشت سر و همراه آن بودند، و بتواند بر آن‌ها غلبه کند و بازدارندگی ایجاد کند.

پیوند نیروی هوافضا با مراکز علمی دانشگاهی و صنعتی کشور

سردار محبی دهمین دستاورد نیروی هوافضا را ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: این نیرو توانسته است با بهره‌گیری از این ارتباط، دانش خود را در زمینه تولید و به‌کارگیری تجهیزات به‌طور مستمر افزایش دهد.

وی با اشاره به طرح «شهید طهرانی‌مقدم»، شبکه همیار و همکار و شبکه‌های دانش‌بنیان افزود: این مجموعه‌ها امروز همکاری تنگاتنگی با نیروی هوافضا دارند و ارتباطی تخصصی، علمی و صنعتی میان این نیرو و ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور برقرار شده است.

تربیت نیروی انسانی مؤمن، متعهد و متخصص

سخنگوی سپاه یازدهمین دستاورد نیروی هوافضا را تربیت مستمر و تثبیت الگوی پرورش منابع انسانی مؤمن، متعهد و متخصص برای ارتقای دکترین نظامی و تهاجمی جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: نیروی هوافضا با برخورداری از دانشکده‌ها و مراکز آموزشی متعدد، تربیت نیروی انسانی و استمرار این الگو را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تأکید بر مؤمن، متعهد و متخصص بودن نیروها به این دلیل است که همه این ویژگی‌ها جزو مؤلفه‌های قدرت ما هستند. مؤلفه‌های قدرت ما فراوان است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اعتقاد، آرمان‌خواهی، ایمان و تعهد نیروهای هوافضاست.

تولید ماهواره‌برها و ماهواره‌ها

با دانش بومی

سردار محبی در تشریح دوازدهمین دستاورد نیروی هوافضا بیان کرد: تولید ماهواره‌برها و ماهواره‌های متعدد برای کمک به مطالعات و پژوهش‌های فضائی کشور، از دیگر دستاوردهای این نیرو است.

سخنگوی سپاه با اشاره به ماهواره‌برهای قاصد و قائم و ماهواره‌های نور ۱، ۲ و ۳ افزود: نیروی هوافضای سپاه با تکیه بر دانش بومی، تخصص متخصصان و تعهد نیروهای خود به دفاع از کشور و نظام اسلامی، توانسته است به عرصه مطالعات و پژوهش‌های فضائی کشور کمک کند.

سردار موسوی نماد ارتباط میدان

و خیابان است

سردار محبی سیزدهمین دستاورد نیروی هوافضا را جلب حمایت، همبستگی، همدلی، همراهی و هم‌افزایی مردم شریف ایران عنوان کرد و گفت: مردم با هر شلیک نیروی هوافضا احساس مشارکت می‌کنند؛ گویی هر ایرانی که در منزل خود صحنه شلیک را می‌بیند، خود را در آن شریک و صاحب نقش می‌داند و این دستاورد بسیار بزرگی است.

وی افزود: امروز اقشار مختلف مردم با کارکنان نیروی هوافضای سپاه، به‌ویژه فرمانده مقتدر و دلاور این نیرو، سردار سیدمجید موسوی، ارتباطی تنگاتنگ، عاطفی و دلی برقرار کرده‌اند که می‌توان آن را در پیام‌ها، شعارها و رفتارهای مردم مشاهده کرد.

شگفتی‌سازهای هوافضا

در صورت آغاز موج سوم درگیری عملیاتی می‌شوند

سخنگوی سپاه چهاردهمین دستاورد نیروی هوافضا را برخورداری از «شگفتی‌سازها» عنوان کرد و گفت: اگر دشمن موج سوم درگیری را ایجاد کند، این شگفتی‌سازها رونمایی و در میدان عملیاتی خواهند شد و تمام دنیا را متعجب خواهند کرد.

سردار محبی افزود: آن روز مردم دنیا بیش از همیشه نیروی هوافضای سپاه و قدرت آن را خواهند شناخت؛ دوستان انقلاب اسلامی، دوستداران نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران خوشحال خواهند شد و دشمنان، خشمگین و متعجب خواهند ماند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مصلحت اقتضا کند، ممکن است بتوانیم بعضی از این دستاوردها را رونمایی کنیم.

همه این دستاوردها مرهون فرامین اوامر، دستورات، توصیه‌ها

و راهنمایی‌های امام شهید ماست

سخنگوی سپاه با تأکید بر نقش هدایت‌های رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری این دستاوردها گفت: همه این دستاوردها مرهون فرامین، اوامر، دستورات، توصیه‌ها و راهنمایی‌های امام شهید ماست. ایشان به جوانان هوافضا اعتمادبه‌نفس دادند، مسیر خرید تسلیحات را مسدود کردند و بر تولید داخلی و پیشرفت در علوم فضائی و هوائی تأکید داشتند.

وی ادامه داد: ایشان گام‌به‌گام با نظارت و راهنمایی‌های مستمر، این مسیر را دنبال می‌کردند و برد موشک‌های ما را تعیین می‌کردند؛ گاهی دستور توقف و گاهی دستور افزایش برد می‌دادند و سرانجام نیروی هوافضای سپاه را به نیرویی مقتدر، توانمند و بازدارنده در برابر دشمن تبدیل کردند.

سخنگوی سپاه با اشاره به بیانات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز در رکاب رهبر معظم انقلاب، برای دفاع از موجودیت، هویت، تمامیت ارضی کشور و تمدن دیرینه ایرانی‌اسلامی، بدون محدودیت جغرافیایی آماده‌ایم.

سردار محبی تأکید کرد: دشمن بداند پیام رهبر معظم انقلاب جان تازه‌ای به نیروهای مسلح بخشید و محدودیت‌های نیروهای مسلح در برخورد با دشمن را برداشت. امروز هر نقطه‌ای که احساس کنیم دشمن در آن تهدیدی جدی برای ماست، هدف ما خواهد بود و با عملیات نامتقارن آن را هدف قرار خواهیم داد.

سخنگوی سپاه افزود: حافظ تمامیت ارضی ایران اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و هویت، فرهنگ و تمدن ملت بزرگ ایران خواهیم بود.

ارتقای برد موشک‌ها

متوقف نشده است

وی در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی توان موشکی در صورت تصمیم نظام به بازنگری در دکترین هسته‌ای و تأیید رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: اگر چنین فتوایی داده شود و نظام به این نتیجه برسد که به آن سمت برود، مطمئناً آمادگی لازم را ایجاد خواهیم کرد.

سردار محبی همچنین درباره ارتقای برد موشک‌ها با توجه به دستور برخورد بدون محدودیت جغرافیایی با دشمن تصریح کرد: ما همواره در حال ارتقای برد موشک‌هایمان هستیم و در این زمینه توقفی نداریم.