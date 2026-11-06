آغاز طرح «پناه گرم» در مددسراهای ثابت و سیار شهرداری تهران

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از آغاز طرح «پناه گرم» در مددسراهای ثابت و سیار خبر داد.

یوسف مقدمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود افراد فاقد سرپناه در سطح شهر تهران، اظهار داشت: با توجه به جمعیت و ابعاد گسترده پایتخت و همچنین تفاوت شرایط اقتصادی و وضعیت‌های روحی و اجتماعی شهروندان، همواره با پدیده افراد فاقد سرپناه مواجه هستیم. مدیریت شهری نیز سال‌هاست برای ساماندهی و حمایت از این افراد، مراکزی تحت عنوان مددسرا یا گرمخانه ایجاد کرده است.

مقدمی درباره امکان استفاده دانشجویان، افراد شاغل و مسافران شهرستانی از خدمات گرمخانه‌ها، گفت: هیچ منعی برای پذیرش این افراد نداریم و مددسراها صرفاً مختص افراد دارای اعتیاد نیستند. برای مثال، ممکن است فردی به‌دلیل انجام کاری از شهردیگری در سطح شهر تهران حضور داشته باشد، اما برای شب سرپناهی نداشته باشد؛ چنین افرادی نیز می‌توانند از خدمات مددسراها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مددسراها برای اسکان دائمی و پانسیون طراحی نشده‌اند، افزود: این مراکز با رویکرد فوریتی و اضطراری به افرادی که نیازمند سرپناه هستند خدمات ارائه می‌کنند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره مدت‌زمان اقامت افراد در گرمخانه‌ها نیز توضیح داد: مدت مشخص و ثابتی برای اقامت مددجویان تعیین نشده است و این زمان با توجه به شرایط هر فرد متفاوت خواهد بود؛ ممکن است فردی یک شب، پنج روز یا حتی دو تا سه ماه در مددسرا اقامت داشته باشد.

مقدمی ادامه داد: یکی از وظایف مددکاران اجتماعی در این مراکز جلوگیری از ماندگاری طولانی‌‌مدت مددجویان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی است. در همین راستا، مددکاران با خانواده افراد ارتباط برقرار می‌کنند و راهکارهای بازگشت آنان به وضعیت پیش از بی‌خانمانی را پیگیری می‌کنند. وی با اشاره به تغییر ساعات فعالیت مددسراها، گفت: در گذشته پذیرش مددجویان عمدتاً از ساعات عصر آغاز می‌شد و خدماتی از جمله شام، استحمام و صبحانه به آنان ارائه می‌شد و افراد صبح روز بعد مرکز را ترک می‌کردند؛ اما مدتی است که خدمات و پذیرش در ساعات ظهر نیز انجام می‌شود. مقدمی درباره خدمات درمانی و روان‌شناختی در مددسراها نیز بیان داشت: در این مراکز روان‌شناس و پزشک مستقر هستند و مددجویان براساس پروتکل‌های تعیین‌شده از حمایت‌های روان‌شناختی و خدمات پزشکی نیز بهره‌مند می‌شوند. وی افراد دارای بیماری جسمی و عفونی را از محدودیت‌های پذیرش در این مراکز عنوان کرد و گفت: افراد دارای مشکلات جسمی و بیماری‌های عفونی خاص، از جمله مواردی هستند که برای پذیرش آنان محدودیت‌هایی وجود دارد. همچنین برای حفظ امنیت مددجویان، وسایل و لوازم آنان هنگام ورود تحویل گرفته می‌شود و براساس پروتکل‌های موجود نگهداری می‌شود. از این نظر نیز تمهیدات لازم برای حفظ امنیت افراد در نظر گرفته شده است.

فعالیت ۱۵ مددسرای ثابت با ظرفیت ۳۵۰۰ نفری در تهران

مقدمی با بیان اینکه در تهران ۱۵ مددسرای ثابت فعالیت می‌کنند، گفت: این مراکز در مجموع حدود ۱۵۰۰ تخت ظرفیت دارند و با احتساب ظرفیت کف‌خواب، امکان پذیرش حدود دو هزار نفر فراهم است.

وی ادامه داد: در فصل سرد سال و با افزایش تعداد افراد فاقد سرپناه، از ظرفیت‌های کف‌خواب نیز استفاده می‌شود تا امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتری از افراد فراهم شود.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه برخی افراد فاقد سرپناه تمایلی به حضور در مددسراهای ثابت و رعایت ضوابط این مراکز ندارند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ جان این افراد، طرح «پناه گرم» با استفاده از اتوبوس‌های مددسرای سیار در ۱۵ نقطه شهر تهران اجرا می‌شود. این اتوبوس‌ها معمولاً از ۱۵ آبان‌ماه تا ۱۵ فروردین‌ماه در نقاط تعیین‌شده مستقر می‌شوند و ضمن ارائه وعده غذایی شام، فضای گرم و مناسبی را برای حضور افراد فاقد سرپناه فراهم می‌کنند تا در روزها و شب‌های سرد سال در معرض یخ‌زدگی و آسیب‌های جسمی قرار نگیرند.

کاهش یک‌چهارمی مرگ‌ومیر افراد فاقد سرپناه

مقدمی با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی، گفت: براساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، میزان مرگ‌ومیر افراد فاقد سرپناه در سطح شهر تهران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به یک‌چهارم کاهش یافته است که این موضوع را می‌توان نتیجه اقدامات حمایتی و خدمات ارائه‌شده در مددسراهای ثابت و سیار در تهران دانست.