*پیام سیره و رفتار حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر اعظم(ص) برای امروز ما اين است که مردم در برابر سرنوشت جامعه خود مسئول‌اند و نباید بی‌تفاوت ماند. هنگامی که کشور با تهدید، بحران یا مسئله‌ای مهم روبه‌رو می‌شود، حضور آگاهانه مردم می‌تواند بیانگر احساس مسئولیت، همبستگی و نگرانی آنان نسبت به آینده باشد.

براهینی

*آلاء حسین، هنرمند سرشناس عراقی در یک برنامه زنده تلویزیونی در برابر اتهامات مجری برنامه در دفاع از ایران و رهبر شهید، طوفانی به پا کرد و گفت امام خامنه‌ای حدود چهل‌واندی سال با دشمن همیشگی ما یعنی اسرائیل مبارزه کرد. نایب امام زمان(عج) که برای فتوا دادن نه می‌ترسد و نه پشت یک توئیت پنهان می‌شود؛ خاک پای چنین رهبرانی که پای عقیده‌شان جان دادند، از تمام مدعیانی که پشت کیبورد و زیر پتو توهین می‌کنند بسیار باارزش‌تر است.

مزیدی

*شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نتیجه سیاست‌هایی است که بیش از آنکه در خدمت منافع مردم آمریکا باشد، در راستای خواسته‌های نتانیاهو قرار گرفت. ترامپ در حقیقت تاوان سپردن افسار سیاستش به نتانیاهو را داد.

وثوق

*ترامپ این خوک زرد اعتراف کرد که علت شکستش در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنا، ایران است. او در گفت‌وگوی تلفنی با فاکس‌نیوز اظهار داشت اقتصاد آمریکا حالا از دورۀ اول ریاست‌جمهوری‌اش هم بهتر است. اما مردم به ‌خاطر قیمت بنزین آن را آن‌طور که باید نمی‌بینند و گرانی بنزین تقصیر ایران بود!

وظیفه‌دان

*این شگرد عده‌ای است که تاریخ را از وسط یا به عبارتی از پله دوم روایت می‌کنند.در حالی که اصل داستان چیز دیگری است. همان کاری که یزید انجام داد. یعنی گفت حسین‌(ع) بر حکومت شوریده است. امروز هم عده‌ای می‌گویند تسخیر لانه جاسوسی باعث شد آمریکا با ما دشمن شود؟ اما نمی‌گویند چرا دانشجویان خط امام سفارتخانه را که مرکز جاسوسی آمریکا در ایران بود تسخیر کردند.

طلعتی

*مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به یک حقیقتی اشاره کرده و گفته به عنوان کسی که ۱۲ بار به زندان جمهوری اسلامی افتاده‌ام می‌گویم: استقلال کشور مدیون آقای خامنه‌ای است.

شوکت‌پور

*روایت واقعی و صادقانه از انتخابات آمریکا این است که بگوییم دموکرات‌ها در انتخابات پیروز نشدند، بلکه این ایران بود که پیروز شد.

جارچی

* آنچه که این وضعیت بحرانی یعنی اعتراضات گسترده در بعضی کشورهای اروپایی را برای سیاستمدارانشان خطرناک‌تر می‌کند، ناتوانی دولت‌هایشان در ایجاد توازن میان محدودیت‌های بودجه‌ای و مطالبات فزاینده اجتماعی است. برخورد صرفاً امنیتی با معترضان نیز فاصله میان جامعه و نهادهای سیاسی را عمیق‌تر می‌کند.

نوکنده

* عمق فاجعه در اروپا نشان می‌دهد کاهش خدمات عمومی و افزایش هزینه‌ها، نسل جوان را با آینده‌ای مبهم روبه‌رو کرده و اعتماد به نهادهای دموکراتیک را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. اگر این روند ادامه یابد، اروپا نه‌تنها با بحران اقتصادی فراگیر، بلکه با فروپاشی اجتماعی و سیاسی تمام‌عیار روبه‌رو خواهد شد که هیچ‌یک از دولت‌های این قاره از آن در امان نیستند.

رستمانی

* شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» از خروج نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی از کشورهای غرب آسیا طی روزهای اخیر خبر داده است. این گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که آمریکا در حال کاهش حضور فیزیکی خود در منطقه و انتقال نیروها به خارج از برد موشک‌های ایران است. موضوعی که می‌تواند معادلات امنیتی منطقه را به‌طور بنیادین تغییر دهد.

سپهر

*دوغو پرینچک، رئیس حزب وطن ترکیه، با انتقاد از توافق سه‌جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان تأکید کرد ۹۵ درصد مردم ترکیه با توافق سه‌جانبه میان این کشور، عربستان و پاکستان مخالف‌اند و اجازه نخواهند داد سربازان ترکیه برای جنگ با مردم یمن به میدان فرستاده شوند. وی تأکید کرد ترکیه و مردم این کشور هرگز نخواهند پذیرفت بخشی از ائتلافی باشند که یمن، ایران، فلسطین و غزه را هدف قرار می‌دهد.

منوچهری

*دو جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ایران یک حقیقتی را برای سران کشورهای منطقه آشکار کرد و آن این بود که نه‌تنها خرید تسلیحات آمریکایی به ارزش تریلیون‌ها دلار در لحظه حساس به حمایت و حفاظت آمریکا منجر نشده، بلکه ارتش‌های آنها آمادگی کافی برای نوع جدیدی از جنگ هوائی را ندارند.

مبشری

*فیلیپ گوردون، دیپلمات و پژوهشگر سیاست خارجی آمریکا اعتراف کرده وقتی حمله به ۱۱ هزار هدف و محاصره‌ای چند ماهه نتوانسته به فروپاشی یا تسلیم ایران منجر شود، یک عملیات نظامی «کوتاه‌مدت و شدید» توسط ترامپ قرار است چه نتیجه‌ای به بار بیاورد؟

حکم‌آبادی

*کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، در پیامی ویدیویی مدعی شد نیروهای آمریکایی اوایل امسال نیروی دریایی ایران را غرق و مسیرهای اصلی کشتیرانی تنگه را از مین پاکسازی کرده‌اند اما سؤال این است اگر نیروی دریایی ایران نابود شده پس چرا تنگه هرمز بسته است و چرا نفت رکورد ۱۱۹دلار را زد؟

جامی

*خاخام اسرائیلی اظهار داشته در تلمود آمده ۱۰ پیمانه شجاعت و دلاوری به جهان فرود آمد. ۹ پیمانه سهم ایرانی‌ها شد و یک پیمانه نصیب باقی جهان. عرض می‌کنم اگر در تلمود هم نیامده بود ایرانیان شجاعت مثال‌زدنی خودشان را در طول تاریخ به رخ دشمنانش کشیده و خواهند کشید.

کلاته

*بعضی از دوستان از مواضع اخیر آقای حکیم گلایه کرده‌اند. باید عرض بکنم اصولاً نگاه صفر یا صدی به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی و نظامی مقاومت عراق اشتباه است. حتی جریان صدر با همه اشتباهات، فرصت‌های زیادی برای ما داشته و دارد.یادمان باشد قانون تجریم تطبیع یا مجرمانه بودن عادی شدن روابط با رژیم جعلی اسرائیل را جریان صدری‌ها در پارلمان عراق پیگیری کرده و به تصویب رساندند.

اربابی

* صدراعظم آلمان خسارتی را که از ناحیه بسته ماندن تنگه هرمز به اروپا وارد شده است را ۱۰۰ میلیارد یورو برآورد کرده است و برخی مثل لیندا بیلمز، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه هاروارد نیز خسارت واردشده به آمریکا را یک تریلیون دلار برآورد کرده است! این تازه شروع درماندگی غربی‌هاست!

سلمانی

* ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در محدوده چندصد دلار است. اما همان کالا پس از یک مرحله فرآوری در مقصد با قیمت دو هزار دلار یا بیشتر فروخته می‌شود. بنابراین باید، هم حجم صادرات را افزایش داد و هم ارزش اقتصادی هر تن از کالاها را بالا برد.

تجریشی

*به امثال علی دایی که به هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی از جا برنخاسته بفرمایید در شرایطی که دشمنان قسم‌خورده در پشت مرزها کمین کرده و چشم طمع به این خاک دوخته‌اند، هرگونه بی‌حرمتی به سرود ملی و نمادهای همبستگی این ملت، خنجر زدن از پشت به امنیت و آرامش کشور است.

درخشنده‌دل

*در فضای مجازی فیلمی از مراسم مرحوم علیدوستی پخش شده که نشان می‌دهد، هنگام نواختن سرود ملی کشورمان ایران، علی دایی از جای خود برنمی‌خیزد و عادل فردوسی‌پور نیز نه تنها خودش سرپا نمی‌ایستد بلکه به فرد کناری‌اش هم اجازه نمی‌دهد به سرود ملی کشورش احترام بگذارد. بنویسید نمی‌شود از سفره‌ این کشور بهره برد، از چترِ امنیتی که با خون شهدا و تلاش مدافعان وطن فراهم شده استفاده کرد، اما در لحظه‌ آزمونِ وفاداری، به پرچم و سرود ملی پشت کرد.

به‌آذین

*در خیابان کاشانی اصفهان تعداد پنج مغازه نانوایی هست که به غیر از یکی چهارتای بقیه آزادپز هستند. مغازه‌ای هم که با آرد دولتی پخت و پز می‌کند همیشه جلوی آن صف طولانی تشکیل می‌شود. قیمت نان فانتزی هم از 45 هزار تومان به 180هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بنویسید با آزاد شدن قیمت‌ها‌، فشار مضاعفی به قشر ضعیف و حامی انقلاب وارد شده است.

تفنگدار