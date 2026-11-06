طناب لازم است!(گفت و شنود)

گفت: یادته ترامپ و نتانیاهو چه قُمپزی در می‌کردند و لاف می‌زدند که ظرف دو هفته کار جمهوری اسلامی ایران را تمام می‌کنیم؟!

گفتم: ولی ۸ ماه گذشته و نه تنها هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند بلکه هرکدامشان به یک طرف پرتاب شده و به نفس‌نفس

افتاده‌اند.

گفت: قرار بود جمهوری اسلامی را از پا درآورند، حالا خودشان اعتراف می‌کنند که ایران به چهارمین ابرقدرت جهان تبدیل شده است.

گفتم: وزیر جنگ و تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی آمریکا در آستانه اخراج قرار گرفته‌اند و شایع شده که ترامپ در آستانه دیوانگی کامل است.

گفت: برخی از هواداران ترامپ گفته‌اند باید مراقبش بود که با شلیک

یک گلوله به زندگی خود خاتمه ندهد!

گفتم: خودکشی برای ترامپ خیلی درد‌آور است ولی باعث مرگش نمی‌شود! چون گلوله‌ای که به مغزش شلیک می‌شود باید چند ساعت در کله‌اش جست‌وجو کند تا مغزش را پیدا کند. در این حالت ترامپ درد می‌کشد ولی چون کله‌اش پوک است و مغزی در آن نیست، گلوله با ناامیدی خارج می‌شود. چاره کار طناب است!