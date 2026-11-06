سرلشکر رضایی با اشاره به اجرائی شدن قرارداد راه‌آهن رشت- آستارا تصریح کرد: انتقال گاز روسیه به ایران، راهکار رفع کمبود گاز کشور و صادرات به کشورهای همسایه است.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شامگاه پنجشنبه (14 آبان ماه) در جمع خبرنگاران در روسیه گفت:‌ این سفر قرار بود از حدود یک ماه قبل انجام شود اما به دلیل مباحث نظامی منطقه ‌این سفر به تأخیر افتاد؛ مقام معظم رهبری تأکید کردند که هر چه سریع‌تر پیام ایشان را به آقای پوتین رئیس‌جمهور روسیه تسلیم کنم.

وی اظهار کرد: متقابلاً آقای پوتین از من خواستند که سلام خیلی گرم و صمیمانه ایشان را به مقام معظم رهبری برسانم.

مشورت درباره مسائل مهم منطقه و پساجنگ

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه درباره مسائل مهم منطقه و همچنین درباره بحث‌های مهمی درباره پساجنگ به خصوص در بحث ترتیبات امنیتی منطقه با ایشان مشورت کردیم.

وی با اشاره به نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران گفت: گزارشی از این جلسه ارائه کردم و آقای پوتین ضمن استقبال از برگزاری این نشست، اعلام کرد که ما هم مانند دوستان چینی معتقد هستیم که بایستی ترتیبات منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشورهای خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند.

پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه

رضایی در ادامه با اشاره به پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه در این دیدار گفت: شورای عالی امنیت ملی، قرارداد اجرائی ساخت خط ریلی رشت – آستارا را با مشارکت طرف روسی تصویب کرد و قرار است که وزیر راه و شهرسازی این قرارداد را به زودی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا کند.

وی افزود: علاوه‌بر ساخت این خط ریلی، درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت‌وگو شد، طرحی که هم به تأمین و برطرف‌کردن کمبودهای گاز کشور منجر خواهد شد و هم ایران خواهد توانست که گاز روسیه را به کشورهای همسایه به فروش برساند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، بحث‌های مهمی در رابطه با روابط آینده دو کشور با آقای پوتین صورت گرفت.

تأکید پوتین بر لزوم پایان سریع‌تر جنگ علیه ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک برای بازگرداندن ثبات به منطقه و پایان جنگ نیز گفت‌وگو شد، گفت: رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار قویاً حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای کشورمان را محکوم

کرد.

وی افزود:‌ آقای پوتین به صراحت اعلام کردند که تجاوز نظامی به ایران،‌ جنگ ظالمانه‌ای بود و باید هرچه سریع‌تر تمام شود؛ رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که هر کمکی که از طرف روسیه برای پایان دادن به این جنگ مقدور باشد، آماده همکاری خواهد بود.

رضایی گفت: به آقای پوتین عرض کردیم که در مسئله دیپلماسی، هفت شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم و تا آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است و دیپلماسی که الان صورت می‌گیرد، صرفاً با این هدف است که آمریکایی‌ها حقوق ما را بپردازند.

وی خاطرنشان کرد:‌ اینکه آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل کنند،‌ نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها می‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه درباره موضوعات ترتیبات امنیت منطقه‌ای و پایان جنگ با رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگو شد، خاطرنشان کرد: آقای پوتین پیشنهاد خاصی در این زمینه ارائه نکرد اما اظهار داشت که اگر حالت «نه جنگ و نه صلح» زودتر تمام شود به نفع کشور شما خواهد بود.

فرصتی برای تبدیل شدن ایران به ‌هاب گازی منطقه

در همین راستا خبرنگار صداوسیما در مسکو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین، موضوع تبدیل ایران به ‌هاب گازی منطقه بود.

وی افزود: در این نشست درباره قرارداد بزرگ گازی میان تهران و مسکو که در آستانه نهائی‌شدن و امضا قرار دارد، گفت‌وگوهای مفصلی انجام شد. بر اساس این توافق، گاز روسیه از طریق خط لوله به ایران انتقال می‌یابد تا علاوه‌بر تأمین بخشی از نیازهای داخلی، امکان صادرات و بازفروش آن در بازارهای جهانی فراهم شده و ایران رسماً به بزرگ‌ترین ‌هاب گازی منطقه بدل شود.

در پیام رهبر انقلاب به پوتین مؤلفه‌های روابط دو کشور

در دوره جدید مطرح شد

علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی با اشاره به سابقه مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، چهار دور فرآیند دیپلماسی با آمریکایی‌ها داشتیم که آن‌ها هر چهار دور مذاکره را با اقدامات خصمانه و نقض عهد بر هم

زدند و شرایط دیگری ایجاد کردند.

وی افزود: بنابراین، حق جمهوری اسلامی ایران است که برای ورود به عرصه جدید دیپلماسی، دیگر به تعهدات کاغذی آمریکایی‌ها اکتفا نکند. ما باید اقدامات عملی را از سوی آمریکایی‌ها مشاهده کنیم.

باقری تأکید کرد: این اقدامات عملی، اقدامات بسیار بدیهی است که باید از سوی طرف مقابل انجام شود. هرگاه این اقدامات عملیاتی و انجام شد، زمینه و بستر گشایش سرفصل جدید فراهم خواهد شد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو و دیدار با پوتین گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی یک ملاقات تفصیلی با جناب آقای پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه داشت که حدود

۳ ساعت طول کشید.

وی افزود: هدف اصلی از این سفر، ارائه پیام مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور روسیه بود.

باقری در ادامه تصریح کرد: در این پیام، هم مؤلفه‌های مد نظر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دوجانبه مطرح شد و هم چشم‌انداز این همکاری‌ها و تعاملات ترسیم شده بود تا برای روس‌ها، موضوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روشن‌تر شود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دو پروژه راهبردی در همکاری ایران و روسیه گفت: انتقال گاز روسیه به ایران و راه‌گذر شمال-جنوب، طرح‌های راهبردی است که خیال خام برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از بین می‌برد.

به گزارش فارس، وی افزود: این دو طرح ظرفیت‌های اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد و می‌تواند هم برای پیشرفت کشور و منطقه و هم برای امنیت‌سازی از آن‌ها استفاده مطلوب داشته

باشد.