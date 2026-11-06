مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل تصریح کرد: ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف شدنی و نه جایگزین‌پذیر.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا که همه درباره نظم جدید غرب آسیا صحبت می‌کنند باید توجه داشت که: ایران پلی میان خلیج ‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و دریای عمان است. هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ما را دور بزند؛ یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار.

ولایتی با تأکید بر پیوند امنیت کشورهای منطقه، تحقق امنیت جمعی را تنها راه جلوگیری از گسترش بحران‌ها دانست و هشدار داد: دومینوی بحران‌ها از غزه تا دریای سرخ و از لبنان تا عراق نشان داد امنیت منطقه تقسیم‌پذیر نیست. «یا امنیت جمعی محقق می‌شود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می‌کنند.»

وی تصریح کرد: سونامی تغییرات ژئوپولیتیک غرب آسیا، انتخابات اسرائیل و آمریکا را درخود بلعید. نتیجه:«اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف شدنی و نه جایگزین‌پذیر.»