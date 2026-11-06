تایمز اسرائیل در مطلبی نوشت: پیروزی دموکرات‌ها شمارش معکوس برای پایان جنگ ایران را آغاز کرده؛ کنار رفتن نتانیاهو به‌تنهائی برای ترمیم روابط با آمریکا کافی نیست.

تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تصاحب هر دو مجلس کنگره، روابط واشنگتن و رژیم صهیونیستی را با بحرانی جدی مواجه کرده است. ترامپ همزمان از پایان کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی در پایان سال جاری خبر داده و جی‌دی ونس، معاون او، جنگ ایران و روابط نزدیک با اسرائیل را از جمله دلایل شکست جمهوری‌خواهان برشمرده است.

مهم‌ترین اولویت دموکرات‌ها پایان ‌دادن به جنگ ایران است. چاک شومر، رهبر احتمالی اکثریت سنا، اعلام کرده است که حزبش از اختیارات بودجه‌ای کنگره برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد. دموکرات‌ها می‌توانند تأمین مالی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را در قوانین بودجه ممنوع کنند؛ اقدامی مشابه آنچه کنگره برای پایان‌دادن به جنگ ویتنام انجام داد. ترامپ می‌تواند چنین قانونی را وتو کند، اما این تصمیم خطر تعطیلی دولت فدرال را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو، نتایج انتخابات ممکن است ترامپ را به پایان‌دادن جنگ پیش از آغاز به کار کنگره جدید در سوم ژانویه سوق دهد. با این ‌حال، چنین تحولی می‌تواند موضع مذاکره‌ای ایران را نیز تقویت و سخت‌تر کند.

در موضوع کمک‌های نظامی، حتی اگر توافق سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری آمریکا با اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۸ پابرجا بماند، کنگره می‌تواند از تصویب بودجه مربوط به آن خودداری کند. همچنین، احتمال افزایش بودجه نهادهای ناظر بر خشونت شهرک‌نشینان و آغاز تحقیقات درباره جارد کوشنر و ارتباطات تجاری او مطرح است؛ تحقیقاتی که ممکن است تأمین مالی «شورای صلح» ترامپ و برنامه بازسازی غزه را با اختلال مواجه کند.

یائیر لاپید برای احیای حمایت آمریکا پیشنهاد داده است که دولت آینده اسرائیل با طیف گسترده‌ای از سیاستمداران آمریکایی وارد گفت‌وگو شود. با این‌حال، برد لندر، نماینده تازه‌منتخب دموکرات، در واکنش تأکید کرده است که رأی‌دهندگان آمریکایی به سفرهای تبلیغاتی نیاز ندارند، بلکه خواهان احترام به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی

هستند.

جوردن آکر، سیاستمدار یهودی دموکرات، نیز هشدار داده است که خشم رأی‌دهندگان آمریکایی از رفتار اسرائیل با فلسطینیان بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که سیاستمداران این رژیم تصور می‌کنند و حتی تغییر نخست‌وزیر نیز لزوماً نمی‌تواند این وضعیت را برطرف کند.

دن شاپیرو، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، معتقد است کنار رفتن نتانیاهو نخستین گام ضروری برای ترمیم روابط دوجانبه است، اما به‌تنهائی کفایت نمی‌کند و تغییر در سیاست‌ها نیز ضرورت دارد. او تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نتانیاهو را راه‌حل مناسبی نمی‌داند. به اعتقاد برخی تحلیلگران، تشکیل دولت به رهبری ایزنکوت با حمایت حزب رعام می‌تواند پیام مثبتی برای دموکرات‌ها داشته باشد؛ هرچند ایزنکوت تاکنون چنین گزینه‌ای را نپذیرفته

است.

در بخش دیگری از گزارش، به نقل از یک مقام سابق آمریکایی آمده است که جی‌دی ونس در گفت‌وگو با مشاوران خود، نتانیاهو را تا حدی مسئول وضعیت کنونی آمریکا در جنگ ایران می‌داند. به گفته این مقام، نخست‌وزیر اسرائیل پیش از آغاز جنگ در فوریه، با ارائه ارزیابی‌هایی درباره آسان‌بودن عملیات نظامی، ترامپ را به حمله تشویق کرده بود؛ ارزیابی‌هایی که در عمل محقق نشدند.

به گزارش فارس، جوئل براونولد، تحلیلگر مسائل آمریکا و اسرائیل، معتقد است دموکرات‌ها از این رژیم انتظار دارند سیاست‌هایی اتخاذ کند که با ارزش‌های موردنظر آنان سازگار باشد؛ درحالی‌که ونس بیش از هر چیز خواهان آن است که اقدامات اسرائیل در ایران، لبنان، سوریه، غزه و کرانه باختری به مانعی در مسیر اجرای سیاست منطقه‌ای آمریکا تبدیل

نشود.

به ارزیابی نویسنده گزارش، اکثریت گسترده دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ممکن است نفوذ جناح تندروتر حزب را محدود کند، اما حتی دموکرات‌های میانه‌رو نیز بیش از گذشته از سیاست‌های اسرائیل انتقاد می‌کنند. ازاین‌رو، تغییر نتانیاهو و روی کار آمدن نخست‌وزیری جدید، بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست‌های اسرائیل، برای بازسازی روابط با واشنگتن کافی

نخواهد بود.