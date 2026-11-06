رئیس‌جمهور به مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است؛ جنگی که با وجود نبود درگیری نظامی، از طریق مسدودسازی مسیرهای آبی و ایجاد محدودیت در مسیرهای زمینی علیه کشور دنبال می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه

(14 آبان ماه) در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای خارجی علیه کشور تأکید کرد: اکنون در شرایط نه جنگ و نه صلح نیستیم، بلکه درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های مرزی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، خواستار برنامه‌ریزی جدی برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین انرژی و رفع مشکلات استان گیلان شد.

رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دو جنگ اخیر، اظهار کرد: این عزیزان نزد خداوند روزی می‌گیرند و هرچند از حضور آنان محروم شده‌ایم، تلاش می‌کنیم با قدرت مسیرشان را ادامه دهیم.

پزشکیان همچنین با ابراز تأسف از اینکه امکان حضور حضوری در استان گیلان و شرکت در جلسات فراهم نشده است، وعده داد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این استان سفر کند و از نزدیک با مسئولان و مدیران درباره مسائل و مشکلات گفت‌وگو داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گیلان گفت: فرصت‌ها و توانمندی‌های این استان با مشکلات موجود تناسبی ندارد. گیلان از ظرفیت‌هایی برخوردار است که در صورت استفاده صحیح از آن‌ها، نه‌تنها نیازی به کمک دولت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به کشور نیز درآمد منتقل کند.

شرایط موجود کشور، فرصتی طلایی

برای استان‌های مرزی

رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور، شرایط کنونی را در کنار تهدیدها، فرصتی برای استان‌های مرزی دانست و اظهار کرد: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مسیر تجارت کشور از خلیج‌فارس عبور می‌کرد، اما اکنون این مسیر بسته شده است. بنابراین باید از ظرفیت مسیرهای جایگزین، به‌ویژه توانمندی‌های استان‌های مرزی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.

پزشکیان با اشاره بموقعیت ژئوپلیتیکی گیلان، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای جذب سرمایه و رفع مشکلات استان تأکید کرد و گفت مدیران باید به امکانات و توان داخلی خود باور داشته باشند.

وی همچنین از پیگیری تأمین منابع مالی برای تملک زمین‌های واقع در مسیر راه‌آهن رشت ـ آستارا خبر داد و افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با ارائه اسناد، هزینه تملک زمین‌ها پرداخت خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با طرف روس، بر ضرورت طراحی همزمان مسیر ریلی و جاده‌ای تأکید کرد تا ضمن توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از افزایش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از احداث مسیرهای متعدد جلوگیری شود.

پزشکیان با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی اظهار کرد: یکی از تأکیدات رهبر شهید این بود که استانداران باید از اختیارات لازم برخوردار باشند. از ابتدای مسئولیت دولت نیز بر این موضوع تأکید داشتیم که استانداران بتوانند مستقل از مرکز، بسیاری از امور را مدیریت و مشکلات را برطرف کنند.

وی افزود: اکنون دولت در حال واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و رفع موانع موجود است. همچنین منابع مالی که از استان‌ها به تهران منتقل می‌شود، باید به خود استان‌ها بازگردد تا مدیران محلی بتوانند برای حل مشکلات از آن استفاده کنند.

ضرورت برنامه‌ریزی منسجم

برای تأمین انرژی در زمستان

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین گاز کشور گفت: پیش از این با کسری روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بودیم که با تلاش مسئولان و همراهی مردم مدیریت شد، اما شرایط امسال دشوارتر است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور و هدف قرار گرفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز، همچنین آسیب به بخشی از میعانات و نیروگاه‌ها، تصریح کرد: برای عبور از زمستان باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم. مدیریت تابستان با تلاش وزیران و مدیران انجام شد، اما عبور از زمستان به تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی

در راه‌آهن رشت - آستارا

رئیس‌جمهور با اشاره به روند نهائی‌سازی توافق‌های مربوط به راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: توافق‌های این پروژه در حال نهائی شدن است و اقدامات مربوط به امضای آن انجام شده است. همچنین مأموریت پیگیری سرمایه‌گذاری و اجرای توافق‌ها به دکتر رضایی واگذار شده است.

وی افزود: اجرای این پروژه می‌تواند نزدیک به

۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و اعتبار وارد استان گیلان کند که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با اعتبارات سایر پروژه‌های استان است.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تکمیل کریدور شرق به غرب کشور و ادامه مسیر ارتباطی از رشت به سمت مازندران تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به منابع آب، خاک و محیط زیست وارد

شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، توسعه بنادر گیلان را از دیگر اولویت‌های استان دانست و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تجهیز بنادر، تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و دموراژ شد. به گفته وی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند با تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، ضمن کسب درآمد، به کاهش هزینه تمام‌شده کالا برای مصرف‌کنندگان کمک کنند.

در برابر تهدیدها و تحریم‌ها پیروز خواهیم شد

پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از نیروهای مسلح و مردم ایران، ایستادگی ملت در شرایط دشوار را قابل‌تقدیر دانست و گفت: نیروهای مسلح در دفاع از کشور عملکرد قابل‌توجهی داشتند و مردم نیز با ایستادگی و همراهی خود، دنیا را به حیرت واداشتند.

وی با عذرخواهی از مردم بابت قصورها و کاستی‌ها تأکید کرد: دولت با تمام وجود در خدمت مردم است و برای عزت، سربلندی و پیشرفت ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور با ابراز اطمینان از عبور کشور از فشارهای خارجی اظهار کرد: باور داریم در برابر همه تهدیدها و تحریم‌ها پیروز خواهیم شد و تا پای جان برای خدمت به ملت ایران تلاش می‌کنیم.

پزشکیان در پایان با تأکید بر نقش وحدت و انسجام ملی در مقابله با توطئه‌های دشمنان، خاطرنشان کرد: با همکاری و همدلی می‌توان مشکلات را حل کرد و موانع را از پیش رو برداشت. مردم باید ببینند و احساس کنند که مسئولان برای خدمت به آنان آمده‌اند و امیدواریم در مسیر خدمتگزاری شرمنده ملت بزرگ و نجیب ایران نشویم.