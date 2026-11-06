هیئتی از طرف رهبر معظم انقلاب، از آیت‌الله حسین وحید خراسانی در بیمارستان عیادت کردند.

حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی و حاج‌علی‌اکبری، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام و دعای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جریان وضعیت درمانی آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید قرار گرفتند.

آیت‌الله وحید خراسانی در پی بیماری به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.