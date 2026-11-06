دومین جشنواره «فیلم ۱۱۴ ثانیه‌ای مبین» با محوریت ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اهل‌بیت(ع)، از فیلم‌سازان در سه حوزه «هوش مصنوعی، تجهیزات حرفه‌ای سینمایی و تلفن همراه» دعوت به مشارکت کرده است.

دومین دوره جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه‌ای مبین با هدف ترویج معارف قرآنی، سیره اهل‌بیت(ع)، سبک زندگی ایرانی - اسلامی و مفاهیم والای اخلاقی در قالب هنر هفتم از سوی سازمان قرآنی دانشجویان کشور برگزار می‌شود. این جشنواره در سه بخش اصلی «فیلم‌سازی با هوش مصنوعی»، «فیلم‌سازی حرفه‌ای با استفاده از ابزارها و تجهیزات سینمایی» و «فیلم‌سازی با تلفن همراه» برگزار می‌شود و آثار ارسالی باید در قالب فیلم کوتاه

۱۱۴ ثانیه‌ای تولید شده باشند.

به گزارش ایکنا، آثار شرکت‌کنندگان باید از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به بعد تولید شده باشند. امکان ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره فراهم خواهد شد. فراخوان جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه‌ای مبین از ۱۳ آبان‌ماه، هم‌زمان با روز دانش‌آموز، آغاز شد و علاقه‌مندان تا ۱۶ آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی mobinmedia.com ارسال کنند. مراسم معرفی برگزیدگان و اختتامیه این رویداد نیز ۳۰ دی‌ماه برگزار می‌شود.