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کد خبر: ۳۴۱۵۴۳
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
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آقای ایرانگرد علیه فوتبالیست پشت به وطن

یک مستندساز گفت: «فرقی نمی‌کند، خائن و بی‌وطن نام و شغل و جایگاه نمی‌شناسد. خائن در هر لباسی که باشد خائن است. از افراد خائن به وطن، اسطوره نسازید.»
جواد قارایی، ایرانگرد و مستندساز صداوسیما با اشاره به مواضع برخی از افراد سلبریتی که به مردم پشت کرده و در طی جنگ‌های اخیر دشمنان آمریکایی - صهیونیستی به میهن‌مان سکوت اختیار کرده‌اند گفت: افراد به‌اصطلاح اسطوره‌ای مثل علی دایی و امثال او که یک سال و نیم به کشورش حمله و تجاوز شده و در پی آن ۴۳۰ کودک، رهبر و برخی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان این کشور به شهادت رسیدند اما سکوت می‌کند و هیچ نمی‌گوید، این‌گونه افراد از نظر من حتی ایرانی نیستند، چه بخواهد من، پدرم، چه علی دایی و چه هر اسطوره دیگری باشد.
وی با بیان اینکه برای این کشور میلیون‌ها نفر خون و جان داده‌اند گفت: از انسان‌ها بت نسازید و از افراد خائن به وطن اسطوره نسازید. چشمان، منطق و اندیشه خود را به‌سوی حقیقت باز و روشن کنید. این ایرانگرد و مستندساز تلویزیون گفت: اسطوره، قهرمان و پهلوان آنهایی هستند که برای ایران عزیز، جان و خون را تقدیم کرده‌اند برای اینکه من و شما، سلامت و زنده باشیم و برای اینکه ایران زنده بماند. جواد قارایی همچنین گفت: کسی با بازیگری و لگد زدن به توپ و کوبیدن کمر کسی به زمین یا ثروت زیاد، قهرمان و اسطوره نمی‌شود. قهرمان، کسی است که شرافت و غیرت و انسانیت خود را نفروشد و برای حق شرافت ناموس و خاک ایستادگی کند.

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