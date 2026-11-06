فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۵۴۲
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فرزاد مؤتمن: دلم با مردم غزه است

فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما، در نشست انتقال تجربه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تأکید بر ضرورت واکنش سینما به مسائل تاریخی و اجتماعی، از حمایت خود از جنبش جهانی همبستگی با فلسطین سخن گفت.
کارگردان «شب‌های روشن» در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره نساختن فیلمی درباره فلسطین گفت: ساخت چنین آثاری معمولاً از مسیرهای دولتی و سازمانی عبور می‌کند و او از فیلم‌سازانی نیست که این مجموعه‌ها به آن‌ها اعتماد داشته باشند.
او افزود: اگر بخواهد درباره غزه فیلم بسازد، ترجیح می‌دهد به‌عنوان فیلم‌سازی مستقل به آنجا برود، شرایط را از نزدیک ببیند و پس از پژوهش، فیلمش را بسازد. این کارگردان در پایان با اعلام حمایت از جنبش جهانی حمایت از فلسطین گفت: «من به‌عنوان فیلم‌سازی که در اینجا زندگی می‌کند، دلم با مردم فلسطین است و از جنبش جهانی حمایت از فلسطین دفاع می‌کنم.» او حضور مردم در اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین و ژاپن با پرچم فلسطین را پس از سال‌ها بی‌توجهی به وضعیت فلسطینی‌ها، اتفاقی مهم توصیف کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

تکنیک پرایمینگ و آماده‌سازی ذهنی در جنگ

قصه مردانی‌که از خانه به حمـاسـه رسیدند

بوشهر میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

خـانـواده مـن

نقش مصاحبه در تاریخ شفاهی