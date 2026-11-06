فرزاد مؤتمن: دلم با مردم غزه است

فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما، در نشست انتقال تجربه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تأکید بر ضرورت واکنش سینما به مسائل تاریخی و اجتماعی، از حمایت خود از جنبش جهانی همبستگی با فلسطین سخن گفت.

کارگردان «شب‌های روشن» در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره نساختن فیلمی درباره فلسطین گفت: ساخت چنین آثاری معمولاً از مسیرهای دولتی و سازمانی عبور می‌کند و او از فیلم‌سازانی نیست که این مجموعه‌ها به آن‌ها اعتماد داشته باشند.

او افزود: اگر بخواهد درباره غزه فیلم بسازد، ترجیح می‌دهد به‌عنوان فیلم‌سازی مستقل به آنجا برود، شرایط را از نزدیک ببیند و پس از پژوهش، فیلمش را بسازد. این کارگردان در پایان با اعلام حمایت از جنبش جهانی حمایت از فلسطین گفت: «من به‌عنوان فیلم‌سازی که در اینجا زندگی می‌کند، دلم با مردم فلسطین است و از جنبش جهانی حمایت از فلسطین دفاع می‌کنم.» او حضور مردم در اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین و ژاپن با پرچم فلسطین را پس از سال‌ها بی‌توجهی به وضعیت فلسطینی‌ها، اتفاقی مهم توصیف کرد.