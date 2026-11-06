کتاب «قاسم» با استقبال مخاطبان به چاپ پانزدهم رسید

کتاب «قاسم» نوشته مرتضی سرهنگی، با همکاری محمدعلی آقامیرزایی و محبوبه عزیزی، پس از انتشار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۴۰۴، به چاپ پانزدهم رسید. این اثر روایتی از زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که ماجراها را از زبان خود او بازگو می‌کند.

کتاب در ۲۸ فصل تنظیم شده و مسیر زندگی سلیمانی را از دوران کودکی در روستای قنات‌ملک و سال‌های کوچ با ایل تا شهادت در فرودگاه بغداد دنبال می‌کند. روایت از نوجوانی او آغاز می‌شود؛ زمانی که برای کمک به پرداخت بدهی پدر راهی کرمان شد. سپس به تجربه انقلاب، حضور هشت‌ساله در جبهه‌های جنوب و غرب کشور و سال‌های فعالیت در جبهه مقاومت در مناطقی چون نجف، بیروت، دمشق و تدمر می‌پردازد.

مرتضی سرهنگی و همکارانش برای تدوین این کتاب از اسناد مکتوب، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای میدانی با نزدیکان حاج قاسم استفاده کرده‌اند. رسیدن این اثر به چاپ پانزدهم، پس از انتشار در سال گذشته، از تداوم استقبال مخاطبان از روایت زندگی و خاطرات فرمانده شهید حکایت دارد.