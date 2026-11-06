جشنواره مقاومت به کار خود پایان داد

مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شامگاه ۱۴ آبان در برج میلاد تهران برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند. در این مراسم، سخنرانان درباره جایگاه سینمای مقاومت و ضرورت پرداختن به روایت‌های انسانی جنگ صحبت کردند و یکی از مستندسازان نیز از دشواری‌های معیشتی فعالان این عرصه و از دست دادن خانه‌اش پس از ۱۷ سال فعالیت گفت.

غفاری، دبیر جشنواره، اعلام کرد بیش از هزار و ۹۰۰ اثر از حدود ۱۰۰ کشور به دبیرخانه این دوره رسیده است. او مقاومت در سینما را پرداختی زیبایی‌شناسانه به انسان مقاوم توصیف کرد و گفت نمایش آثار در بیش از ۲۰ استان کشور آغاز شده و با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان

نمی‌رسد.

یکی از بخش‌های قابل توجه مراسم، سخنان زارعیان، مستندساز برگزیده جشنواره بود که با انتقاد از کم‌توجهی به سینمای مستند گفت: «پس از ۱۷ سال فعالیت در عرصه مستندسازی، هزینه‌های تولید آثار باعث شد خانه‌ام را از دست بدهم و مستأجر شوم.» او نبود امنیت شغلی و حمایت مالی را از مشکلات مستندسازان دانست و جایزه خود را به همسر و فرزندانش تقدیم کرد. در بخش دیگری از مراسم نیز مطهره عدالت‌خواه، کارگردان مستند «انتظار ۲۵ ساله»، جایزه خود را به کودکان بازمانده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد و از ادامه آسیب‌های روحی این دانش‌آموزان گفت.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مقاومت را راهبردی بنیادین دانست و تأکید کرد سینما نباید آن را صرفاً به عرصه نظامی محدود کند. حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نیز با اشاره به نقش سینما در نبرد رسانه‌ای گفت هنرمندان در شرایط جنگ و تهدید نباید میدان نبرد ادراکی را رها کنند. او انتخاب سوژه‌های اثرگذار، همگرایی دوربین‌ها و استمرار تولید آثار هنری را از ضرورت‌های سینمای مقاومت برشمرد.

در بخش مستند، «آبراه کوچکی میان هور» به کارگردانی مرتضی پایه‌شنار جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند را دریافت کرد و «انتظار ۲۵ساله» ساخته مطهره عدالت‌خواه به‌عنوان بهترین مستند کوتاه انتخاب شد. در بخش فیلم کوتاه، «بی‌تورا» ساخته فرج صالحی جایزه بهترین فیلم و «پیامبر» ساخته احسان عابدنیا جایزه بهترین کارگردانی را به دست آوردند. در بخش پویانمایی نیز «سفینه نجات» ساخته هادی محمدیان به‌عنوان بهترین پویانمایی بلند معرفی شد.

در بخش سینمایی بلند، «دشت سوزان» جوایز بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم را دریافت کرد. مجید اسماعیلی برای کارگردانی این اثر و فرزاد احمدی برای فیلمنامه آن برگزیده شدند و کامران مجیدی جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران به منوچهر محمدی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» رسید. برگزارکنندگان اعلام کردند نمایش آثار جشنواره در بیش از ۲۰ استان کشور پس از مراسم اختتامیه نیز ادامه خواهد داشت.