اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و بخش خصوصی برای پیوستن به «پویش بزرگ اهدای کتاب» دعوت کرد.

«پویش بزرگ اهدای کتاب» با مشارکت گروه‌های اجتماعی، داوطلبانه و بخش خصوصی در سطح استان تهران برگزار خواهد شد. در همین راستا، با هدف ترویج سنت پسندیده اهدای کتاب؛ اقدامی ارزشمند در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه؛ اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از همه مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و داوطلبانه و سازمان‌های بخش خصوصی علاقه‌مند دعوت کرده است در این رویداد عظیم فرهنگی مشارکت کنند.