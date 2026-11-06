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کد خبر: ۳۴۱۵۳۹
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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فراخوان مشارکت گروه‌های اجتماعی در پویش اهدای کتاب منتشر شد

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و بخش خصوصی برای پیوستن به «پویش بزرگ اهدای کتاب» دعوت کرد.
«پویش بزرگ اهدای کتاب» با مشارکت گروه‌های اجتماعی، داوطلبانه و بخش خصوصی در سطح استان تهران برگزار خواهد شد. در همین راستا، با هدف ترویج سنت پسندیده اهدای کتاب؛ اقدامی ارزشمند در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه؛ اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از همه مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و داوطلبانه و سازمان‌های بخش خصوصی علاقه‌مند دعوت کرده است در این رویداد عظیم فرهنگی مشارکت کنند.

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