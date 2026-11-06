دفنه کین، بازیگر فیلم ابرقهرمانی «لوگان»، می‌گوید در دوران کودکی و زمانی که تنها ۱۱ سال داشت، در مهمانی‌های پایان تصویربرداری آثار به او کوکائین پیشنهاد می‌شد.

کین در گفت‌وگو با مایکل روزنبام در پادکست «این‌ساید آو یو»، درباره تجربه‌هایش به‌عنوان بازیگر کودک صحبت کرد. او با یادآوری تجربه حضور در مراسم پایان تصویربرداری افزود: در این مهمانی‌ها به من کوکائین تعارف می‌کردند.

وقتی مجری پادکست از او پرسید در آن زمان چند سال داشت، پاسخ داد: «خیلی کوچک بودم؛ حدود ۱۱، ۱۲ یا ۱۳ سال. بنابراین می‌دیدم که ماجرا از چه قرار است و با خودم می‌گفتم علاقه‌ای به این چیزها ندارم... خوشبختانه نه می‌گفتم.»

اظهارات کین در حالی مطرح می‌شود که پس از مرگ هیدن پنتی‌یر، بازیگر ۳۶ ساله هالیوود، در اوت ۲۰۲۶، بار دیگر انتقادها از شرایط فعالیت کودکان در صنعت سرگرمی آمریکا بالا گرفت. پنتی‌یر پیش‌تر در خاطرات خود از تجربه مصرف مواد مخدر در نوجوانی و فشارهای ناشی از شهرت زودهنگام گفته بود.

مرگ او، در کنار درگذشت چند بازیگر سابق کودک دیگر، بحث درباره آسیب‌پذیری این گروه در برابر اعتیاد، سوءاستفاده و نبود حمایت کافی را به رسانه‌ها کشاند.