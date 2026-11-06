۲۵۰ شب ایستادگی و مقاومت فریاد خونخواهی ملت ایران در سنگر خیابان

دویست‌وپنجاهمین شب تجمع حماسی ملت مبعوث‌شده در اقصی نقاط ایران از کلان‌شهرها تا شهرستان‌ها نشان از ایستادگی مردم برای آرمان‌ها نظام است.

دویست‌وپنجاه شب حضور پیوسته مردم در میادین شهرهای سراسر کشور، صرفاً یک تجمع شبانه یا تکرار یک مراسم نیست؛ پدیده‌ای اجتماعی و سیاسی است که باید ابعاد نمادین و سیاسی آن را مورد توجه قرار داد.

یکی از مهم‌ترین خطوط دفاعی کشور، خیابان‌هایی است که شب‌ها شاهد حضور مردمی مبعوث شده است که اجازه ندادند دشمن میان ملّت و حاکمیت فاصله ایجاد کند.

نکته قابل تأمل، استمرار این حضور در طول ۲۵۰ شب است. در شرایطی که تداوم یک رویداد اجتماعی معمولاً با دشواری‌هایی همچون خستگی، کاهش انگیزه و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شود، استمرار حضور مردم مبعوث شده نشان‌دهنده اهمیت این مناسبت در حافظه و احساس جمعی جامعه است. این حضور روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای‌کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی(ره) و رهبر شهید ایران ایستاده است.

دویست‌وپنجاه شب حضور پرشور مردم در سنگر خیابان و فریاد خونخواهی حکایت از انتقام و جان‌فدایی دارد.