رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر نقش هنر و رسانه در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن گفت: سینمای مقاومت با افشای جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و بازنمایی همزمان مظلومیت و اقتدار جبهه مقاومت، ظرفیت برهم زدن معادلات رسانه‌ای دشمن و اثرگذاری بر افکار عمومی جهان را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین شامگاه پنج‌شنبه در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان، فیلم‌سازان و فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: هنرمندانی که با خلق آثار اثرگذار در مسیر تبیین و ماندگاری فرهنگ مقاومت گام برمی‌دارند، در حقیقت بخشی از جبهه مقابله با سلطه و تحریف واقعیت‌ها هستند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در شرایط فشارها و تهدیدهای گسترده دشمن افزود: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاع از کشور و آرمان‌ها سنگر خود را حفظ می‌کنند، هنرمندان نیز در عرصه نبرد شناختی و رسانه‌ای، با وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف، از میدان خارج نمی‌شوند و با روایت حقیقت مقاومت، عرصه‌های تازه‌ای از شکست را پیش روی دشمن قرار می‌دهند.

شکست رؤیای آمریکا

برای تحمیل نظم جهانی مبتنی بر سلطه

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشریح راهبردهای ایالات متحده برای شکل‌دهی به نظم نوین جهانی عنوان کرد: آمریکا بر این تصور بود که با تسلط بر شبکه جهانی ارتباطات و مدیریت جریان اطلاعات، می‌تواند الگویی یکجانبه بر پایه ارزش‌ها، فرهنگ و اقتصاد آمریکایی بر جهان تحمیل کند؛ نظمی که در آن کشورها و ملت‌ها به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شوند.

طائب ادامه داد: برای تحقق چنین هدفی، دشمن مجموعه‌ای از ابزارها را در قالب جنگ ترکیبی به کار گرفت؛ از عملیات روانی و جنگ شناختی و فشارهای اقتصادی گرفته تا اقدامات قضائی، ترور، انفجار، بمباران و کشتار غیرنظامیان و کودکان.

وی با اشاره به جنایات صورت‌گرفته در غزه، لبنان، عراق، سوریه، یمن و ایران تصریح کرد: دشمن با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده نظامی، در محاسبات خود با مؤلفه‌ای روبه‌رو شد که توانست معادلات طراحی‌شده را تغییر دهد و آن چیزی جز مقاومت نبود.

اراده ملت‌ها؛ مؤلفه تعیین‌کننده در معادله مقاومت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبیین تفاوت میان جنگ متقارن و نبرد مبتنی بر مقاومت گفت: در محاسبات کلاسیک نظامی، توان موشکی، تعداد هواپیماها، ناوهای جنگی، تجهیزات و ظرفیت اقتصادی طرفین ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اما در معادله مقاومت، نمی‌توان صرفاً با مقایسه امکانات و توان تسلیحاتی، نتیجه نبرد را پیش‌بینی کرد.

وی افزود: هنگامی که ماهیت تقابل از رویارویی دو قدرت نظامی به مواجهه یک جریان سلطه‌گر با ملت‌هایی که زیر بار سلطه نمی‌روند تغییر می‌کند، دیگر برتری تسلیحاتی به‌تنهائی تعیین‌کننده نیست؛ بلکه اراده ملت‌ها برای حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زورگویی، عاملی سرنوشت‌ساز خواهد بود.

طائب در ادامه سخنان خود به اهمیت ابزارهای رسانه‌ای و هنری در جنگ‌های امروز پرداخت و اظهار داشت: در عرصه تقابل رسانه‌ای نیز همانند میدان نظامی، معمولاً شمار شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌ها، مؤسسات سینمایی، تهیه‌کنندگان، کارگردانان، نویسندگان و دیگر عوامل تولید آثار هنری به‌عنوان شاخص‌های قدرت مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در یک رقابت متقارن رسانه‌ای، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌ها و امکانات جهانی در اختیار آمریکاست؛ از ‌هالیوود و شرکت‌های بزرگ فیلم‌سازی تا شبکه‌های ارتباطی و بسترهای اینترنتی. با این حال، شکل‌گیری و تقویت جریان‌هایی نظیر سینمای مقاومت می‌تواند این برتری ظاهری را به چالش بکشد و مسیر تازه‌ای برای انتقال حقیقت به افکار عمومی جهان بگشاید.

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه رسانه و هنر از ابزارهای اصلی شکل‌دهی به افکار عمومی هستند، گفت: دشمن با بهره‌گیری از قدرت تصویر و روایت، درصدد تحریف واقعیت‌ها و جایگزین کردن تصویری ساختگی از تحولات است؛ در مقابل، سینمای مقاومت می‌تواند با تکیه بر حقیقت و بازنمایی واقعیت‌های میدانی، روایتی متفاوت و اثرگذار به مخاطبان بین‌المللی عرضه کند.