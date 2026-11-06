رزمندگان برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه آمادگی کامل دارند

فرمانده نیروی زمینی سپاه، در بازدید از جزایر خلیج‌فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره، از آمادگی کامل رزمندگان اسلام برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه جبهه باطل خبر داد.

سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در بازدید از جزایر خلیج‌فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره، از آمادگی کامل رزمندگان اسلام برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه جبهه باطل خبر داد.

سردار کرمی گفت: «نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند؛ به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.»

به گزارش مشرق، سردار کرمی گفت: «نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند. به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.»