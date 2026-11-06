فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۵۳۱
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سردار کرمی:

رزمندگان برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه آمادگی کامل دارند

فرمانده نیروی زمینی سپاه، در بازدید از جزایر خلیج‌فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره، از آمادگی کامل رزمندگان اسلام برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه جبهه باطل خبر داد.
سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در بازدید از جزایر خلیج‌فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره، از آمادگی کامل رزمندگان اسلام برای پاسخ کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه جبهه باطل خبر داد.
سردار کرمی گفت: «نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند؛ به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.»
به گزارش مشرق، سردار کرمی گفت: «نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند. به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

تکنیک پرایمینگ و آماده‌سازی ذهنی در جنگ

قصه مردانی‌که از خانه به حمـاسـه رسیدند

بوشهر میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

خـانـواده مـن

نقش مصاحبه در تاریخ شفاهی