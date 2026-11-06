پروژه ۲۰ ساله شلمچه–بصره که می‌تواند منافع اقتصادی ایران و عراق را تقویت کند، همچنان میان تأخیر در تعهدات دو طرف گرفتار مانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ انسداد تنگه هرمز سبب ایجاد مشکلاتی برای صادرات نفت عراق شده است. برای عراق، کشوری که صادرات نفت ستون فقرات بودجه آن را تشکیل می‌دهد، انسداد یا محدودیت دریایی تنها یک اختلال در تجارت نیست؛ بلکه موضوعی است که می‌تواند مستقیماً بر معیشت مردم اثر بگذارد. در چنین شرایطی، خط ریلی شلمچه–بصره می‌تواند بخشی از این آسیب‌پذیری را کاهش دهد.

برخلاف تصور رایج که خط ریلی شلمچه–بصره را صرفاً مسیری زیارتی یا تجاری محدود می‌بیند، کارکرد این خط در شرایط جنگ می‌تواند فراتر از این موارد باشد؛ یعنی تضمین حداقل جریان کالا و ارز و ایجاد یک مسیر پشتیبان برای اقتصاد عراق. خط ریلی شلمچه– بصره به دلیل کوتاهی مسیر، یعنی تنها ۳۳ کیلومتر و پیشرفت فنی قابل توجه، پس از تکمیل می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در این پروژه که 20 سال از آغاز آن می‌گذرد، تعهدات ایران به شکل کج‌دار و مریز در حال انجام است. مین‌روبی ۱۴ کیلومتر از مسیر به عرض ۶۰ متر پایان یافته و پل بازشو بر روی اروند نیز با سرعت کم در حال احداث است.

در سمت عراق نیز، وزارت حمل‌ونقل این کشور مرحله جدیدی شامل تملک اراضی و آماده‌سازی مسیر را آغاز کرده و قراردادی با یک شرکت اسپانیایی برای ساخت خط ریلی منعقد کرده ‌اما زمان دقیقی برای آغاز ریل‌گذاری اعلام نشده است.