مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مدعی تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران با واریز 16 هزار و 900 میلیارد تومان دیگر شد.

به گزارش ایرنا، «حسن نوروزی» درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: با واریز 16 هزار و 900 میلیارد تومان دیگر تا پایان چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به حساب کشاورزانِ گندم‌کار، بدهی دولت به گندم‌کاران بابت خرید تضمینی این محصول از ابتدای امسال تا کنون، به طور کامل تسویه شد.

به گفته او، با این واریزی، ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون واریز شد و به مجموع 404 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت رسید. این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند. مرحله قبلی پرداخت مطالبات گندم‌کاران در هشتم مهرماه و به ارزش 41 هزار و 800 میلیارد تومان بود.

گفتنی است؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در حالی مدعی تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران در پایان روز 13 آبان شده است که رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در 28 مهرماه سال جاری از پرداخت تمام مطالبات گندم‌کاران به جهاد کشاورزی خبر داد اما این ادعا از سوی گندم‌کاران و وزارت جهاد کشاورزی رد شد. البته وزیر جهاد کشاورزی در 9 آبان وعده داد که مطالبات گندم‌کاران تا 12 آبان ماه تسویه می‌شود.

گفتنی است؛ با گذشت 46 روز از آغاز سال زراعی جدید؛ قیمت خرید تضمینی گندم، اعلام نشده است. «عباس بیگدلی»؛ عضو کمیسیون کشاورزی گفت: «قیمت گندم باید به گونه‌ای تعیین شود که برای کشاورز انگیزه اقتصادی ایجاد کند.»