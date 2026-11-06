صادرات سبزیجات، پیاز و مرکبات آزاد شد!

فهرست هجدهم معافیت از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از جمله محصولات پرمصرفی همچون سبزیجات، پیاز و مرکبات در شرایط جنگ و محاصره

ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فهرست هجدهم مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای بخش کشاورزی فصول یک تا 24 به گمرکات اجرائی ابلاغ شد. این دستورالعمل در پی نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و به استناد نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی صادر شده است. مهلت اعتبار این ابلاغیه تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.

بر اساس جدول ضمیمه این دستورالعمل، 39 ردیف کد تعرفه مشمول معافیت از ممنوعیت صادرات شده‌اند.

در این فهرست، محصولات و اقلام کشاورزی متنوعی از جمله نخود فرنگی، انواع سبزیجات تازه، سرد شده یا منجمد، پیاز، قارچ خوراکی، انجیر خشک، زالزالک، انواع میوه مانند انار، به و برخی مرکبات، زعفران، شیره و عصاره رازک، روغن پالم، برخی چربی‌های صنعتی و انواع خاصی از سرکه به چشم می‌خورد.

گمرک در این ابلاغیه تاکید کرده است که کلیه گمرکات اجرائی باید با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند.

اصرار بر تکرار اشتباه

گفتنی است، از جمله محصولات دارای مجوز صادرات؛ محصولات پرمصرفی همچون سبزیجات، پیاز و مرکبات است؛ آن ‌هم در شرایط جنگ و محاصره. صدور مجوز صادرات مواد غذایی اساسی یا پرمصرف، در حالی ‌که کشور در محاصره دریایی و هوائی و خطر جنگ مجدد است؛ از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، اشتباه است؛ بخصوص که همواره بیش از مجوز داده شده صادرات صورت می‌گیرد و گرانی رخ می‌دهد که موارد متعدد آن در ماه‌های اخیر، درباره گوجه فرنگی، پیاز و تخم‌مرغ رخ داده است.

ضمن اینکه «صادرات» همواره اسم رمز گرانی محصولات کشاورزی و دامی در کشور بوده است.

مسئولان باید متوجه تفاوت دوران جنگ و محاصره با شرایط عادی باشند. این در حالی است که محصول مازاد می‌تواند ذخیره‌سازی یا به صنایع تبدیلی فروخته

شود.

نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه گزارش‌هایی درباره محدودیت منابع آبی در کشور وجود دارد و اولویت کشت و خودکفایی باید با محصولات اساسی باشد که کشور در آنها واردکننده است؛ چرا در تولید محصولات دیگر، مازاد وجود دارد که نیاز به صادرات باشد؟! محصولات اساسی در حکم سلاح است و وابستگی کشور به واردات آنها، عقلانی نیست.

رهبر شهید انقلاب از قول یکی از مسئولان نقل کردند که کشورهای دیگر، منابع آبی را به خودکفایی در تولید محصولات اساسی اختصاص می‌دهند و محصولات غیر اساسی را وارد می‌کنند.