شتاب گرانی مواد غذایی در اروپا

افزایش قیمت محصولات تازه، اختلالات عرضه و هزینه‌های انرژی، فشار تازه‌ای بر سبد غذایی خانوارهای اروپایی وارد کرد.

به ‌گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت مواد غذایی تازه در اروپا طی سال جاری میلادی با شتاب بیشتری بالا رفته است. در فرانسه قیمت محصولات تازه هشت درصد افزایش یافته و در جنوب ایتالیا نیز اختلال در حمل‌ونقل، قفسه برخی فروشگاه‌ها را خالی گذاشته و قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده در این کشور طی ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت و نیم درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که انرژی به عامل اصلی افزایش تورم در اروپا تبدیل شده است.

در آلمان، پرتغال و اسپانیا نیز قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر همچنان روند صعودی داشت. همچنین بررسی روند پنج‌ساله نشان می‌دهد؛ در مجارستان، قیمت مواد غذایی بیش از 50 درصد بالا رفته است. بلغارستان، استونی و رومانی نیز افزایش قیمتی اندکی بیش از 50 درصد را تجربه کرده‌اند. در مقابل، این میزان در لوکزامبورگ، سوئد و فرانسه به حدود یک‌چهارم، معادل 25 درصد، نزدیک‌تر بوده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس بانک مرکزی انگلیس هشدار داد؛ در صورت بالا ماندن قیمت‌های انرژی مجبور است دوباره نرخ بهره را افزایش دهد که اقتصاد کشور را منقبض می‌کند.