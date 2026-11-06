به منظور حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی از امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده باید ساعت ۱۶ در محل اردو، سالن زنده‌یاد محمود مشحون واقع در مجموعه ورزشی آزادی، حضور داشته باشند.

بر این اساس، ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند که اسامی آنها به این شرح است: ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، پیتر گیرگوریان، سیدمهدی جعفری، امیرحسین طوسیان، محمدمهدی رحیمی، علیرضا شریفی، خشایار علی‌اکبری، مبین شیخی، سیدمحمد غفاری، محمدمهدی حیدری، نوید رضایی‌فر، متین آقاجانپور، صارم جعفری، حسن علی‌اکبری، سیدجلال آقامیری و محمدمهدی جلالی. همچنین بهنام یخچالی، سالار طاهری، محسن عسگرنیا و محمد امینی نیز به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد.